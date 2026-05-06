„Jděte do pr....,“ ujely nervy Fialovi z SPD v hádce o sjezd sudetských Němců

„Vy jste tady do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích. Jděte do pr....,“ řekl Radim Fiala na adresu parlamentní opozice.
Jeho slova doprovázelo bouchání některých poslanců do lavic.
„Poslal nás tam, kam slunce nesvítí,“ glosoval jeho slova před středeční mimořádnou schůzí Sněmovny poslanec ODS Jiří Havránek.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura navrhl v úterý ve Sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby dolní komora parlamentu vyzvala, ať se jednání Sudetoněmeckého krajanského sdružení nekoná v České republice.
I když se o to Sněmovna přela šest hodin, k ničemu nedošla. Necelou hodinu po půlnoci vládní koalice ustoupila a Sněmovna jednání o usnesení na návrh ministra Borise Šťastného přerušila do středy do 18 hodin.
Poté ještě následovala některá vystoupení poslanců s přednostním právem, včetně vulgární urážky šéfa poslanců Radima Fialy.