Výbuch v pardubické Synthesii, dva zranění jsou v ohrožení života

Do areálu Synthesie sídlící v pardubické části Semtín byly do areálu přivolány složky integrovaného záchranného sboru. Místní hasiči na svém webu informují, že se o události dozvěděli ve 14:17.
„Zřejmě došlo k výbuchu. Zatím nemám bližší informace. Policejní jednotka jede na místo,“ řekl po 15:30 pro iDNES.cz policejní mluvčí Tomáš Dub.
Podle informací serveru Novinky.cz následoval po výbuchu požár a při havárii byla poškozena část výrobní technologie.
Na místě zasahovaly dvě pozemní záchranářské posádky a jedna pozemní lékařská posádka. Podle mluvčího pardubické záchranky Josefa Strašíka došlo v Synthesii k havárii s chemickou látkou. Pro zaměstnance popálené na horní polovině těla letěly dva vrtulníky z Hradce Králové a Prahy.
„Svým rozsahem jsou u dvou lidí zranění kritická a ohrožující na životě. Byli transportováni letecky do popáleninových center po republice. Jeden středně těžce zraněný pacient byl transportován pozemní posádkou na urgentní příjem pardubické krajské nemocnice,“ řekl Strašík.
Podle hasičů přes svou závažnost nejde o událost většího rozsahu. „Na místě zasahuje pouze podniková jednotka společnosti Synthesia. Od nás jsou tam pouze vyšetřovatelé příčin požáru,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Miroslav Polák.
Připravujeme podrobnosti.