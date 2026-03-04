Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Někdo by mohl mít pocit, že bychom měli dělat víc, ale rád bych vás ubezpečil, že celá vláda a především pan premiér se od soboty nevěnujeme ničemu jinému než dopravit české občany zpátky do České republiky,“ řekl senátorům Macinka.
Požádal je, aby se na organizaci koukali smířlivýma očima. „Českým občanům se snažíme pomáhat v návratu do České republiky z několika zemí zároveň, což musíte uznat, není nic jednoduchého,“ uvedl.
Vláda se podle Macinky snaží pomáhat lidem, kteří uvázli v Jordánsku, Egyptu, Ománu, Saudské Arábii, Kataru či Spojených arabských emirátech, v těch se nachází nejvíce Čechů. Omán je jedinou zemí, která má plně otevřený vzdušný prostor, řekl. Řádově se jedná o tisíce Čechů v oblasti Blízkého východu.
Situaci podle Macinky komplikuje, že Česká republika stále nemá otevřený zastupitelský úřad v Ománu.
Ministr řekl, že aplikace Drozd, přes kterou s občany v regionu vláda komunikuje, funguje od roku 2009. Má pochybnosti, zda byla aplikace od té doby dostatečně modernizována. Technologické prvky podle jeho slov neodpovídají jeho požadavkům.
Jeho prioritou bude tento systém výrazně proměnit, aby mohl sloužit jako pokročilejší informační zdroj pro obyvatele.
Zahlcení telefonické linky vicepremiér uznal. „Funguje to ale tak, že se ta čísla zaznamenávají a operátoři čísla dovolávají. V tuto chvíli jsem ujištěn, že není člověk, který by se nedovolal a nebyl by kontaktován nazpátek,“ řekl.
Na kritiku vládní komunikace vicepremiér reagoval slovy, že nechtějí komplikovat komunikaci především cestovních kanceláří. Situace podle něj komplikuje také povolení k přeletu nad vzdušným prostorem. Odlety podle něj v drtivé většině organizuje společnost Smartwings, které mají povolení přeletu zemí, ale vládní lety musí o povolení žádat. Může to trvat až 48 hodin.
Macinka také potvrdil oznámení premiéra Andreje Babiše o záměru společnosti Emirates vyslat denní lety z Dubaje do Prahy. Aerolinky budou na palubu primárně brát občany ČR, kteří jsou registrovaní v systému.
„Opravdu děláme co můžeme, i když rozumím tomu, že pro některé naše odvěké kritiky je jednoduché nás kritizovat v jakékoli situaci, ale myslím, že v tomto případě to není úplně fér. My se opravdu snažíme k tomu přistupovat operativně, a pokud možno eliminovat i úřednický přístup, který může ty repatriační procesy zpomalovat,“ doplnil.
Macinka také informoval o tom, že se podařilo domluvit další let do Jordánska se společností Smartwings. „Na místě občané nebudou nic platit. Nemůžeme však postupovat úplně nehospodárně. Všechny lety jsou nahlášeny do evropského repatriačního systému, a tedy je vysoká pravděpodobnost, že tyto lety budou refundovány a navráceny z evropských rozpočtů. Já pevně věřím, že to nakonec tak dopadne, ale s jistotou to teď říct nemůžu.
Dotazy na ministra pak položili také předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) a senátor Jiří Drahoš. Vystrčil se tázal, kdo je odpovědný za komunikaci s občany. Senátor Drahoš označil komunikaci vládních činitelů a zejména ministra Macinky jako „naprosto neakceptovatelnou“. Řekl, že ve chvíli, kdy vypukne jakákoli krize, je nesmírně důležité aby vládní představitelé komunikovali jasně a srozumitelně.
„Jako absolutní výsměch pak považuji to, že v době krize takto velkého rozsahu jde ministr zahraničí vyprávět prapodivné historky do dezinformačního média,“ doplnil. Kritizoval také výroky ministra Macinky směrem k novinářům.
Vicepremiér na to reagoval slovy, že ho velice mrzí přístup senátora Drahoše. „Rozumím tomu, že jste se rozhodl tuhle situaci politizovat,“ řekl ministr zahraničí. „Já jsem nikdy nic takového nevyřknul. Mě mrzí, že na to naskakujete,“ pokračoval.
Návrh projednání situace
Projednání situace na Blízkém východě navrhli Starostové. Vláda podle nich selhala, například v komunikaci. Senátorka z klubu STAN Hana Žáková novinářům řekla, že horní komora by měla kabinet vyzvat k tomu, aby se ze situace poučil. Už před zahájením schůze avizovali podporu tématu kluby ODS a TOP 09. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Vildumetzová.
Komunikace ministerstva zahraničí a premiéra Andreje Babiše (ANO) nebyla podle Žákové koordinovaná, jednotná a nebyla aktivní. „Selhala spousta věci a například i systém Drozd,“ řekla senátorka. V ohroženém regionu se podle systému dobrovolných registrací nachází kolem 6 400 Čechů. Vláda pro ně vypravuje armádní letadla, kromě vládních letů se lidé do Česka vracejí i stroji společnosti Smartwings. Babiš uvedl, že Emirates od čtvrtka každý den přepraví z Dubaje do Prahy 615 lidí. Do letadla je má umisťovat konzulát podle systému Drozd.
„Naprosto nebyly využity další kapacity, jako jsou například mobilní operátoři, kteří nabídli našim občanům data a telefonování zdarma, aby se mohli spojit aspoň se svými rodinami. Mohla to využít vláda právě pro rychlé a bezpečné informování,“ míní Žáková. Stát musí mít podle ní profesionální komunikační strategii připravenou.
„Vláda komunikuje, dělá maximum. Koná od první chvíle, současná opozice v Poslanecké sněmovně by měla přiložit ruku k dílu, aby se nám podařilo dostat ty lidi do Česka, což se děje,“ hájila před zahájením schůze kroky vlády předsedkyně klubu ANO Vildumetzová. Stejně jako další politici vládního hnutí konstatovala, že nynější koalice reaguje na situaci rychleji než minulá vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů po útoku na Izrael v říjnu 2023.
Starostové přišli s návrhem podle předsedy klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry až v úterý večer, proto se klub ODS a TOP 09 nemohl záležitostí zabývat, přesto zařazení bodu na program schůze Nytra podpořil. Problém s pozdním podání návrhu později na plénu kritizovala část senátorů, a to i v souvislosti s dalšími navrhovanými body.
Vildumetzová neprosadila návrh, aby Senát projednal návrh usnesení odsuzující týrání zvířat. Vildumetzová argumentovala tím, že Sněmovna obdobné usnesení přijala v polovině února a horní komora by se měla připojit. Většinu senátorů ale nepřesvědčila.
Situace na Blízkém východě se vyostřila potom, co Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery na Írán. Důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu.