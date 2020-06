Senát chce z rozpočtu 1200 korun pro obce, stejnou částku navrhuje i vláda. Rozhodne sněmovna

Praha Senát chce, aby stát vyplatil z rozpočtu obcím 1200 korun na obyvatele jako náhradu za výpadek daňových příjmů vyvolaný řešením dopadů epidemie koronaviru. Použití peněz nemá být omezeno konkrétním účelem. Senát svůj návrh vložil do vládního protikrizového daňového balíčku, který se tak vrací zpět do sněmovny. O návrhu možná už příští týden rozhodnou poslanci.

Vláda však do sněmovny předložila svůj návrh kompenzace obcím, který počítá se stejnou částkou. Vláda navrhuje, aby ho poslanci schválili ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Senátoři ale argumentují tím, že jejich návrh přinese peníze obcím dřív. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zaujala k návrhu neutrální postoj, vyjádřila ale obavu z toho, že jde o takzvaný přílepek, tedy změnu nesouvisejícího zákona. Poukazovala na to, že by ho poté mohl na něčí návrh zrušit Ústavní soud.



Vládní daňový balíček, do kterého Senát vložil svůj návrh, má daňovým poplatníkům umožnit například zpětné uplatnění daňové ztráty. Snižuje některé sazby silniční daně nebo přeřazuje položky do nejnižší sazby daně z přidané hodnoty.

„Naším cílem je dostat co nejrychleji peníze do obcí,“ řekl k přijatému návrhu Zdeněk Nytra (ODS). Poukazoval na to, že čím menší město, tím je na tom hůř, protože má menší rezervu peněz. Uvedl, že senátoři se snaží svým návrhem vládě nabídnout urychlení celého přesunu peněz obcím. Když Sněmovna příští úterý senátní návrh i s daňovým balíčkem schválí, může ho ve středu podepsat prezident a proces může začít.

Schillerová však informovala o tom, že zhruba 24. června by se měla konat mimořádná schůze Sněmovny, kde by se měl projednat totožný vládní návrh. Poukazovala na to, že časový rozdíl mezi senátním a vládním návrhem je tak asi dva nebo tři týdny. Argumentovala i tím, že potřebuje nejprve schválit změnu státního rozpočtu, protože v tom současném na to nejsou peníze.

Přijatý návrh předložil senátní hospodářský výbor. Tento výbor původně navrhl doplnit předlohu o ustanovení, které by krajům přineslo 500 korun a obcím 1200 korun na obyvatele. Ve středu ale své usnesení revokoval a zúžil ho pouze na příspěvek obcím. Příspěvek krajům chce vložit do samostatného senátorského návrhu zákona o kompenzačním bonusu samosprávám.

Obce a kraje přicházejí o peníze z vybraných daní kvůli takzvanému kompenzačnímu bonusu, tedy příspěvku 500 korun denně podnikatelům postiženým dopady epidemie. „To, co jsme udělali, je to nejlepší, co jsme udělat mohli,“ hájila bonus ministryně. Tento příspěvek podnikatelům však vyplácí stát z takzvaných sdílených daní, o které se dělí státní rozpočet s rozpočty obcí a krajů. Na obce a kraje pak zůstává méně peněz. Proto se vláda, Senát i část sněmovní opozice snaží samosprávám finančně pomoci.

Schillerová řekla, že vláda si stále stojí za záměrem dávat obcím dotace. Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) tuto možnost kritizoval. Zdůrazňoval, že na dotace nejsou nároky a dosáhnout na ně není jednoduché.

Senát schválil novelu umožňující vznik online finančního úřadu

Senát zároveň schválil novelu daňového řádu, která umožní vznik portálu MOJE daně. Projekt online finančního úřadu má umožnit hlavně občanům, aby si mohli spravovat své daňové záležitosti z domova nebo kanceláře. Novela přináší i další změny, má například zjednodušit kontrolní postupy. Nyní ji dostane k podpisu prezident.



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ocenila, že novela měla širokou podporu. Zapracovány do ní byly i senátní úpravy, které Sněmovna původně odmítla.

Portál MOJE daně, tedy MOderní a JEdnoduché daně, umožní online vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky.

Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procentních bodů. Nyní sankce vycházejí na 16 procent, nově by měly být deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na 1000 korun. Zavádí se možnost invdividuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového přiznání nebo zúčtování. Úrok z nesprávně stanovené daně se zvyšuje na dvojnásobek po dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v exekučním řízení.

Sněmovna už jednou novelu daňového řádu s touto novinkou schválila, Senát ji ale poté vrátil s pozměňovacími návrhy. Při opakovaném hlasování před měsícem se už pro schválení předlohy nenašel dostatek hlasů. U předchozí novely vyvolával spory a kritiku opozice hlavně návrh na 45denní lhůtu pro vracení odpočtů na dani z přidané hodnoty. Aktuální návrh toto prodloužení neobsahuje.