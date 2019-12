Senát doporučil rozšířit okruh rodin s nárokem na vyšší příspěvek

Praha Navýšení rodičovského příspěvku by mohli získat i rodiče s dětmi do čtyř let věku, kteří příspěvek v dosavadní výši vyčerpali. Senát tak ve středu doporučil doplnit vládní novelu, která má příspěvek zvýšit od příštího roku.

Změnu posoudí Sněmovna, která v listopadu jakékoli rozšiřování okruhu rodin s nárokem na příspěvek odmítla. Pokud by senátní verzi přece jen akceptovala, na navýšení by podle senátorky Renaty Chmelové z klubu KDU-ČSL dosáhla pětina rodin s dětmi do čtyř let, tedy zhruba 70 000. Stát by to stálo navíc až 2,6 miliardy korun.

Základní rodičovský příspěvek se má podle vládního návrhu zvýšit od příštího roku o 80 000 korun na 300 000 korun. V případě vícerčat má příspěvek stoupnout ze současných 330 000 korun na 450 000 korun, rozhodla Sněmovna. Růst rodičovské má státní pokladnu stát zhruba 8,6 miliardy korun.