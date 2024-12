Jurečka obhajuje důchodovou reformu v Senátu. Varoval před propadem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Byť před začátkem jednání někteří senátoři navrhovali na jednání zařadit body navíc, tak nakonec jediným bodem programu středeční schůze je návrh důchodové reformy.

Do Senátu dorazil také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který reformu obhajoval. „Soubor těchto opatření je zásadní, aby byl systém udržitelný,“ uvedl ministr s tím, že pokud by vláda nedělala nic, došlo by k propadu. Největší by byl kolem roku 2055.

„Je to spravedlnost mezi generacemi“

Ještě před samotným jednáním vystoupily jednotlivé senátorské kluby. Hnutí STAN uvedlo, že se něco s důchody udělat muselo. Podle hnutí to mohla udělat už minulá nebo předminulá vláda.

Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že dneska je jediná možnost napravit to, co prošlo Sněmovnou. „Bohužel tak, jak vláda avizuje, že je to důchodová reforma. Tak v žádném případě to důchodová reforma není,“ zdůraznila.

Hnutí ANO chtělo jednat o rušení úřadů práce Rušení poboček úřadů práce se nelíbí hnutí ANO, které o tom chtělo jednat v Senátu. Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová chtěla využít toho, že do Senátu dorazil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který s návrhem přišel. Úřad práce chce 83 ze svých 369 poboček postupně zrušit a úředníky přesunout do větších center. Za nimi by pak měli přejíždět i klienti. „Půjde o mobilní pracoviště,“ nelíbilo se Mračkové Vildumetzové. Senát však jednání o úřadech odmítl. Měl být projednán po návrhu důchodové reformy.

V rámci důchodové reformy bude ANO chtít podat sedm pozměňovacích návrhů mimo jiné na zastropování věku odchodu do důchodu a narovnání náročných profesí. Hnutí také uvedlo, že bude chtít, aby se před vládním návrhem důchodové reformy projednal jejich návrh na zmrazení platů politiků na pět let a také bod o rušení Úřadů práce.

Předseda senátorského klubu TOP 09 Jan Grulich ohledně reformy podotkl, že jde o ekonomickou udržitelnost. „Je to spravedlnost mezi generacemi,“ poznamenal. Předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra uvedl, že zřejmě největší diskuze bude o náročných profesí. „Dá se říct, že v našem klubu je na návrhu důchodové reformy shoda,“ doplnil Nytra.

Část senátorů má obavy

K nejspornějším částem reformy patří omezení počtu pracovníků v náročných profesích s nárokem na předčasný důchod bez jeho krácení. Nárok na něj by měli mít podle reformy pouze pracovníci v náročných profesích nejrizikovější čtvrté kategorie, což prosadila koalice ve Sněmovně. Týkalo by se to tak jen zhruba 12 tisíc ze 120 tisíc lidí.

Možnost financování předčasné penze ostatních pracovníků v rizikových provozech chce koalice řešit povinným přispíváním jejich zaměstnavatelů do třetího, individuálního penzijního pilíře. Příspěvek by měl činit asi čtyři procenta hrubé mzdy. Návrh má ministerstvo financí připravit do konce roku. Část senátorů má ale obavy, zda se návrh podaří včas prosadit.

O opětovné rozšíření okruhu pracovníků v náročných profesích bude usilovat kromě dříve vládních Pirátů především klub opozičního hnutí ANO, které odmítá i zvýšení věku odchodu do penze a slibuje, že reformu po případném vítězství v příštích sněmovních volbách zruší.