Senát odmítá rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje vláda

  9:18aktualizováno  9:54
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Změnu rozpočtových pravidel, která má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu, projedná Senát. Návrh má také umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.
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Jednání Senátu (22. dubna 2026) | foto: Senát ČRMAFRA

Očekává se sice, že Senát návrh vrátí, ale koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů na to, aby si pak ve Sněmovně prosadila svou.

Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Opozice proto již avizovala, že se obrátí na Ústavní soud.

„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po schválení návrhu ve Sněmovně šéf STAN Vít Rakušan.

Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem středeční schůze Senátu.

Senátoři ji mají podle návrhu programu projednat až v závěru jednání.

Přímý přenos jednání Senátu

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Usnadnění hlasování zrakově postižených

Senát ve středu projedná jako první bod novelu o správě voleb, která usnadňuje hlasování zrakově postiženým už pro letošní říjnové senátní volby, řekl šéf senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Na návrh ministerstva vnitra změna zákona oddaluje digitalizaci správy voleb až pro volbu hlavy státu za dva roky.

Vildumetzová: Dostáváme nesouhlasné emaily k návrhu upravujícímu změnu pohlaví

Horní komora parlamentu začne ve středu projednávat i novelu občanského zákoníku, která má po zásahu Ústavního soudu stanovit nové podmínky pro úřední i chirurgickou změnu pohlaví.

„Máme avizováno, že padne návrh na zamítnutí návrhu,“ řekla šéfka senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Zmínila, že se na klub obrací spousta lidí s vyjádřením nesouhlasu, a tak se ona kloní spíše k jeho vrácení k přepracování.

A premiér Andrej Babiš by měl Senát ve středu informovat o svém mandátu od vlády pro jednání Evropské rady ve dnech 18. - 19. června 2026

Tiskové konference senátorských klubů

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