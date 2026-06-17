Očekává se sice, že Senát návrh vrátí, ale koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů na to, aby si pak ve Sněmovně prosadila svou.
Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Opozice proto již avizovala, že se obrátí na Ústavní soud.
„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po schválení návrhu ve Sněmovně šéf STAN Vít Rakušan.
Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem středeční schůze Senátu.
Senátoři ji mají podle návrhu programu projednat až v závěru jednání.
Přímý přenos jednání Senátu
Usnadnění hlasování zrakově postižených
Senát ve středu projedná jako první bod novelu o správě voleb, která usnadňuje hlasování zrakově postiženým už pro letošní říjnové senátní volby, řekl šéf senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.
Na návrh ministerstva vnitra změna zákona oddaluje digitalizaci správy voleb až pro volbu hlavy státu za dva roky.
Vildumetzová: Dostáváme nesouhlasné emaily k návrhu upravujícímu změnu pohlaví
Horní komora parlamentu začne ve středu projednávat i novelu občanského zákoníku, která má po zásahu Ústavního soudu stanovit nové podmínky pro úřední i chirurgickou změnu pohlaví.
„Máme avizováno, že padne návrh na zamítnutí návrhu,“ řekla šéfka senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová.
Zmínila, že se na klub obrací spousta lidí s vyjádřením nesouhlasu, a tak se ona kloní spíše k jeho vrácení k přepracování.
A premiér Andrej Babiš by měl Senát ve středu informovat o svém mandátu od vlády pro jednání Evropské rady ve dnech 18. - 19. června 2026
Tiskové konference senátorských klubů