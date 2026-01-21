Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého usnesení konstatuje, že Rusko je nejvýznamnější hrozbou pro českou a evropskou bezpečnost.

Vláda by podle Senátem přijatého usnesení měla pokračovat v krocích ke zvýšení bezpečnosti občanů a obranyschopnosti České republiky vůči ruské hrozbě a k posilování obranných schopností Ukrajiny v iniciativě koalice ochotných.

„Držet dnes Ukrajinu nad vodou je v našem zájmu,“ řekl předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer.

Usnesení Senátu

Senát Parlamentu České republiky

  1. se jako součást Parlamentu ČR důrazně distancuje
  • od nepravdivých a urážlivých výroků předsedy Sněmovny Parlamentu ČR obsažených v jeho novoročním projevu;
  • od zpochybňování jasných výsledků vyšetřování teroristického útoku ve Vrběticích v roce 2014 předsedou poslaneckého klubu SPD;
  • od skandálního převracení odpovědnosti za probíhající válku na Ukrajině, proneseného při návštěvě v Kyjevě poslancem zvoleným za Motoristy sobě.
  1. vyjadřuje
  • svou jednoznačnou podporu Ukrajině jako napadené zemi;
  • své odhodlání pokračovat v klíčových formách pomoci Ukrajině, např. v muniční iniciativě nebo v humanitární podpoře;
  • svou připravenost nepřipustit zpochybnění ukotvení České republiky ve strukturách EU a NATO.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová při jednání řekla, že žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině. „Na Ukrajině jsou velmi potřebné a mohly by tam zachraňovat lidem životy,“ řekla při jednání Seitlová.

„Ministr obrany Jaromír Zůna nám řekl, že ta letadla potřebujeme,“ prohlásil po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš o letounech L-159.

Ministr zahraničí Macinka v neděli řekl, že prezident Petr Pavel při cestě na Ukrajinu nabídku s vládou nekonzultoval. Pavel se ohradil, že zájem o letouny vzešel z ukrajinské strany.

Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO před senátory hájil, proč vláda nepodpořila prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině. Řekl, že koalice nic nezměnila oproti stanovisku bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS, že letouny využívá česká armáda k výcviku pilotů.

Senát rovněž schválil uspořádání veřejného slyšení k bezpečnosti Evropy a obranyschopnosti ČR. Má se konat v den čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. Pozváni budou prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš.

Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská

Dva kandidáty na funkci ombudsmana vybral Senát. Jsou jimi bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a právnička z úřadu veřejného ochránce práv Eva Kostolanská.

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory parlamentu (19. března 2025)
Kandidát na funkci veřejného ochránce práv Jaromír Jirsa při jednání v Senátu (21.ledna 2026)
Kandidátka na funkci veřejného ochránce práv Eva Kostolanská při jednání v Senátu (21.ledna 2026)
Neúspěšná kandidátka na funkci veřejného ochránce práv Klára Šimáčková Laurenčíková při jednání Senátu (21. ledna 2026)
Ve druhém kole volby neuspěli zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm a bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. V prvním kole volby neuspěli právník Jakub Kříž a advokát Jan Matys.

Ombudsmana na šest let bude vybírat Sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu navrhnou či navrhli ještě prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů. Ta už doporučila poslancům Kostolanskou.

Senát vyzve vládu, aby upustila od destrukce funkčního systému poplatků České televizi

Senát má také podle mediální komise zaujmout postoj k záměru vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu by podle kritiků tohoto záměru ohrozilo jejich nezávislost.

Návrh usnesení, z něhož citoval předseda komise David Smoljak, vyzývá vládu, aby vzhledem k bezpečnostním zájmům upustila od destrukce funkčního systému.

Šéfka senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že někteří senátoři zřejmě nezaregistrovali výsledky loňských sněmovních voleb, z nichž vzešla vláda, která slíbila zrušení poplatků ve svém programu.

Premiér Andrej Babiš po posledním jednání vlády řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program a že změnu očekává od roku 2027.

