Senát řeší lex Ukrajina a trestání za neoprávněnou činnost pro cizí moc

Nový trestný čin by se měl vztahovat na lidi, kteří by „pracovali pro cizí zemi nebo organizaci v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost Česka“.

Ve Sněmovně proti tomu protestovali poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. „Nejasná definice tohoto trestného činu dává prostor pro zneužití,“ prohlásil předseda ANO Andrej Babiš. Také poslanec SPD Radek Koten tvrdil, že je změna trestního zákoníku formulována vágně a hrozí zneužití proti lidem, který mají jiný názor na vládní politiku.

Postavil se proti tomu i sociální výbor Senátu. Schválení zákona tak není jiné jisté. Výbor pro lidská práva Senátu zase odmítl zpřísnění podmínek pro ruské žadatele o české občanství.

Výbory se shodly na zrušení možnosti vypsat pro děti ukrajinských uprchlíků zvláštní termín pro zápis do první třídy základních škol. Možnost zvláštních zápisů v období od 1. června do 15. července je podle senátorů diskriminační a pro školy administrativně náročná.

Pokud horní komora parlamentu vrátí návrh s úpravami, budou ho muset znovu schvalovat poslanci.

Ekonomicky soběstační uprchlíci budou moci podle návrhu vlády získat v Česku zvláštní dlouhodobý pobyt. „Jedna z podmínek bude ekonomická soběstačnost, práce, nezávislost na státním systému podpory. Takoví lidé určitě dostanou nějaký typ dlouhodobého pobytu,“ řekl dříve ministr Rakušan. Uprchlíci s dlouhodobým pobytem budou moci po pěti letech požádat o trvalý pobyt, tak jako jiní cizinci s dlouhodobým pobytem.

Lex Ukrajina by se podle vlády nemusel do budoucna měnit každý rok. Dočasná ochrana by se nově prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni celé EU.