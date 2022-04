Zneužití ústavy, ale žalovat to nelze, řekl Senát k Zemanově milosti Balákovi

„Veřejnost vnímá tuto milost velmi negativně, nicméně samotné udělení milosti nezakládá možnost, aby byla žaloba podána,“ uvedl šéf senátní komise Zdeněk Hraba.

„Bylo to zneužití Ústavy, ale nelze to žalovat,“ řekl senátor Michael Canov k Zemanově milosti Miloši Balákovi, který byl odsouzen ke třem letům vězení. Balák byl 24. března pravomocně odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Podle prezidenta Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje.

Odůvodnění milosti, které Zeman zvolil, označil Hraba po jednání senátní komise za nepřijatelné a destruktivní. Odpovědnost prezidenta by byla ale založena až při systematickém zneužívání ústavní pravomoci.

Senátor Zdeněk Hraba se vyslovil pro kontrasignování, tedy připojení podpisu milostí předsedou vlády. K tomu by byla nutná změna Ústavy České republiky. „Nejjednodušší cesta by byl přesun jednoho písmena v ústavě,“ řekl v úterý Hraba.