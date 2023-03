Senátoři rozhodnou o návrhu vlády, aby mimořádný růst penzí byl nižší

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kdyby pravidla pro nižší růst důchodů vláda nestihla prosadit do 22. března, vzrostly by penze podle současných pravidel v průměru o 1770 korun.

Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun.

V horní komoře mají vládní strany drtivou převahu, ale návrh tak trochu překvapivě neuspěl v úterý ve dvou senátních výborech. Novelu o nižší valorizaci nejtěsnější většinou odmítl senátní ústavně-právní výbor kvůli zrychlenému schvalování ve stavu legislativní nouze.

Návrh na zamítnutí prosadil ve výboru jeho místopředseda Michael Canov z klubu Starostové a nezávislí, podpořily ho Hana Kordová Marvanová a Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 a nezařazená Daniela Kovářová.

Ani senátní výbor pro sociální politiku novelu nepodpořil. Pro její schválení byl stejný počet členů výboru jako pro její zamítnutí.

„Pane poslanče, nebojte, schválíme. Dělali jste ze sebe šašky bezdůvodně,“ napsal na Twitteru senátor za ODS Roman Kraus v reakci na tweet poslance ANO Radka Vondráčka, že opozice 5 dní a 4 noci neblokovala ve Sněmovně přijetí zákona zbytečně.

Senátní klub ANO a ČSSD má pouze šest členů, SPD nemá senátora ani jednoho, takže podobné obstrukce jako ve Sněmovně se opakovat nebudou.

V případě, že Senát zákon schválí, dostane ho k podpisu nový prezident Petr Pavel, který ve čtvrtek složí slib. Hlava státu má podle Ústavy 15 dnů na to, aby se ke schváleným zákonům vyjádřila. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a předseda stínové vlády ANO, místopředseda Sněmovny ho dopisem vyzvali, aby se s nimi sešel ještě před tím, než se rozhodne, jak by s návrh vlády naložil.

ANO už oznámilo, že pokud zákon nabyde účinnosti, bude usilovat o jeho zrušení u Ústavního soudu. Stejnou ambici má i SPD, která opakovaně vyzvalo hnutí ANO ke společného postupu. SPD má jen dvacet poslanců, což k podání samostatné ústavní stížnosti nestačí.