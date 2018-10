Senát může brzdit alianci Babiše a Zemana, vláda hraje ve volbách o klid na práci, míní expert

PRAHA Na první pohled se ve 2. kole senátních voleb, jež startuje tento pátek, budou bít především ODS a hnutí ANO. Občanští demokraté sází na jedenáct svých kandidátů, hnutí premiéra Andreje Babiše má v poli o jednoho méně. Výsledek klání o horní komoru parlamentu ale především napoví o tom, jakou pozici bude mít pro své vládnutí Babišův koaliční kabinet. Alespoň takto o volbách přemýšlí v rozhovoru pro Lidovky.cz politolog a sociolog Daniel Kunštát.

Do Senátu jako horní komory parlamentu míří návrhy zákonů, které vzešly z Poslanecké sněmovny. Senátoři mají tedy možnost do procesu tvorby legislativy zásadně mluvit.



Vzhledem ke složení dvojic v jednotlivých senátních obvodech lze podle Kunštáta už v tuto chvíli říci, že Babišovu vládu při prosazování svých záměrů nečekají lehké časy.



„Senát bude představovat politickou alternativu vůči vládě a většině poslanecké sněmovny, bude jednoznačně silnější než tomu bylo doposud,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz politolog.



Lidovky.cz: O co se skutečně hraje ve druhém kole senátních voleb, co je jejich hlavním nábojem?

Klíčovou otázkou, na niž dostaneme odpověď ve druhém senátních voleb, je, zda bude mít současná vláda z legislativního procesu jednodušší, nebo složitější život. Přitom už v tuto chvíli to není tak, že by z toho pohledu měla na růžích ustláno, protože vládní subjekty nemají většinu v Senátu ani teď.

Lidovky.cz: Jakou odpověď očekáváte?

Uvážíme-li, že proti sobě v řadě obvodů stojí nevládní kandidáti, kteří nepatří k ANO, ČSSD a KSČM, tak jednoduchou matematikou můžeme dojít k tomu, že pro vládu bezproblémovost legislativního procesu ještě více oslabí. Senát se tak může stát centrem významné oponentury vládní legislativy.

Lidovky.cz: Je to nejdůležitější role Senátu ve chvíli, kdy v čele exekutivy stojí člověk, premiér Andrej Babiš, který má sklony k autoritativnější správě státu?

Nechci, aby to znělo politicky. Nechme tak Andreje Babiše stranou. Ale dominance jedné osobnosti či politické strany v souručenství s prezidentem zkrátka vyvolává určité otazníky a toto souručenství lze brzdit právě v Senátu. Jinými slovy ve chvíli, kdy má vláda většinovou podporu a má možnost protlačit sněmovnou řadu zákonů, dokonce i těch, které jsou na hraně liberálně-demokratického uspořádání, což podotýkám, že zatím se nic takového nestalo, tak je Senát v tomto smyslu velmi významnou pojistkou.

Lidovky.cz: Řekl byste, že bude mít nejsilnější pozici ve své historii?

Po sněmovních volbách jsme slyšeli řadu hlasů, že končí první polistopadová republika. Ale to jednoduše není možné. I když máme premiéra s podporou 40 procent poslanců a podobně naladěného prezidenta, tak každý návrh zákona měnící uspořádání zákonodárné, výkonné a soudní moci, musí mít kromě dvoutřetinové podpory v Poslanecké sněmovně stejnou podporu také v Senátu. Už před těmito volbami by z tohoto pohledu žádný šílený návrh neprošel, ale teď to bude ještě složitější. Senát tak bude představovat politickou alternativu vůči vládě a většině poslanecké sněmovny, bude jednoznačně silnější než tomu bylo doposud.

Sociolog Daniel Kunštát.

Lidovky.cz: Což je pro zdravé politické prostředí žádoucí, je to tak?

Právě to měli tvůrci ústavy na mysli, aby se jednotlivé moci, zákonodárná, výkonná a soudní, vyvažovaly. A teď možná budeme svědky toho, jak to bude vypadat v praxi a jak bude Senát velmi viditelně vyvažovat dominující moc jedné politické strany a velmi silného politického souručenství dvou výrazných osobností stojící v čele vlády a Pražského hradu.

Lidovky.cz: Podívejme se na konkrétnější důsledky senátních voleb. Má jejich výsledek, ať bude jakýkoliv, sílu rozkývat pevnost složení vládní koalice ANO a ČSSD?

Ústavně vzato vláda nemá se Senátem nic společného, čili v bezprostředním politicky-ústavním smyslu tyto volby nemůžou mít dopad na strukturu moci v rámci vlády a Poslanecké sněmovny. Ale mohou mít zprostředkovaný vliv ve střednědobém horizontu takový, že pro neúspěšné strany, v našem případě typicky ČSSD, se stanou impulsem k vnitrostranické diskusi či dokonce štěpení. Může se diskutovat o směřování strany, zda má například být součástí vládní koalice.

‚ČSSD už teď ví, že prohrála volby‘

Lidovky.cz: Už po komunálních volbách, v nichž ČSSD neuspěla, mluvil předseda strany Jan Hamáček o tom, že strana se odrazila ode dna. V senátních volbách obhajovala 13 mandátů, 8 z nich ztratila už v prvním kole. Jaký výsledek druhého kola bude moct předseda Hamáček opět prodat kolegům jako ten, že odraz ode dna se potvrdil?

Sociální demokracie už teď přece ví, že prohrála volby. To je zcela mimo diskusi, uvážíme-li, kolik mandátů obhajovala. A v žádném z pěti obvodů, v kterých se dostali kandidáti ČSSD do druhého kola, to nevypadá na velkou pozitivní perspektivu. V aktuální situaci budou v Lidovém domě rádi, když uspěje alespoň jeden či dva její kandidáti. I to bude stávající vedení ČSSD vydávat za odraz ode dna a svým způsobem bude tato interpretace pravdivá. Protože v současné kondici, v níž se ČSSD vyskytla, míněno strategicky či personálně, je každý voličský hlas dobrý.

Lidovky.cz: Co se tedy po senátních volbách v ČSSD bude dít, může Jan Hamáček coby předseda zůstat klidný?

Jsem si jistý, že ať už senátní volby pro ČSSD dopadnou jakkoliv, rozběhne se vnitrostranická diskuse, zda je pro stranu smysluplné participovat na vládě s hnutím, které přebírá její voliče, témata, agendu, a zda lidé, kteří stojí za touto strategií, jsou ti praví pro vedení strany. Z hlediska prestiže dopadnou volby pro tuto stranu špatně, to si můžeme říct už dnes bez ohledu na výsledek druhého kola. Ale nemyslím si, že hned v pondělí začnou straníci volat po Hamáčkově hlavě. Nicméně oba proudy v ČSSD, tradiční a moderní, se patrně shodnou na tom, že ČSSD nemůže tímto způsobem pokračovat dál.

Lidovky.cz: Hlavní vládní síla, hnutí ANO, protlačilo do 2. kola deset svých lidí. Zajímá mě ale trochu něco jiného. Když se podíváme, jak Andrej Babiš mluví či mluvil o Senátu, že by ho zrušil, že se ANO ve volbách do Senátu nedaří, a kolik ANO investovalo do senátní kampaně energie, tak do jaké míry horní komora parlamentu Babiše skutečně zajímá?

Andrej Babiš se pořád seznamuje s tím, jak vypadá reálný politický provoz. Když to řeknu jemně, trvalo mu docela dlouho, než dokázal sám pro sebe docenit některé procedury a instituce. Ale už nyní si je bezpochyby vědom, že Senát má v legislativním procesu docela významnou úlohu. Byť reálná, faktická a každodenní politická moc leží mimo Senát, tak pro každou stranu je důležitý z hlediska symbolického a prestiže, i pro hnutí ANO. Neumím si představit, že by Andrej Babiš řekl, že Senát může ANO vypustit.

Lidovky.cz: Co tedy Senát pro Babiše znamená?

Tam je jiný problém. Andrej Babiš sám přiznal, že se mu obtížně shání solidní, důstojní a respektu hodní kandidáti. Je to pro něj problém. Mám pocit, že zkrátka nemá lidi. Hnutí ANO má stejný problém jako v celé řadě měst při komunálních volbách, tedy se sestavováním kandidátek, dokonce i v relativně velkých městech. Personální nouze, která je v české politické všeobecná, se zcela evidentně týká i ANO.

Daniel Kunštát Sociolog a politolog PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. působil v letech 2006 až 2016 jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR, posledních deset let tam zastával pozici zástupce vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění.

Od roku 2006 pak přednáší na vysoké škole CEVRO Institut, kde vede katedru politologie a mezinárodních vztahů. Ve své práci se soustředí sociologii veřejného mínění, volebního chování či politickou komunikaci.

Lidovky.cz: V prvním kole voleb nejvíce uspěla ODS, postoupilo jedenáct jejích reprezentantů. Hraje ODS v těchto senátních volbách o to, aby se stala na politické scéně klíčovou protiváhou hnutí ANO?

Abychom zase nenaběhli na rétoriku ODS, ale na druhou stranu je to legitimní otázka. Kdo jiný by tuto úlohu měl v daném kontextu sehrát? Samozřejmě že to nebude sociální demokracie, bude to spíš opoziční a z logiky věci pravicová strana. Protože ANO se z hlediska volební podpory profiluje jako levicový subjekt. ODS je tak na pozici hlavního vyzyvatele přirozeným adeptem i proto, že to je jediná dlouhodobě jasně profilovaná pravicová strana s pevným zázemím a loajalitou nemalé části voličů.

Lidovky.cz: Na jak velký úspěch může ODS v druhém kole pomýšlet?

Kandidáti ODS, kteří budou stát proti levicovým kandidátům nebo kandidátům hnutí ANO, budou schopní proti svému soupeři vytvořit neformální voličskou koalici. Jinými slovy v soubojích s těmito soupeři budou mít opravdu velkou šanci uspět. Pokud to už naznačily komunální volby, senátní volby skutečně můžou podpořit rétoriku, kterou ODS používá, a legitimizovat ji.

Lidovky.cz: Naplní tedy ODS svou vizi vyzyvatele hnutí ANO?

Může se stát, že v uvozovkách vítězem senátních voleb bude ODS. Šanci má velkou. A chci upozornit, že jsou tam další tři kandidáti, které sice ODS nestavěla, ale mají její podporu. Když si tohle uvědomíme, ODS se tak stala výrazným vítězem už prvním kole. Ve druhém kole by se tak mohlo stát, že ODS bude bojovat o pozici nejsilnějšího klubu, a tím pádem i o místo předsedy Senátu. A to už je nějaký symbol, že politická strana dokáže být v nějaké komoře parlamentu natolik silná, že má svého předsedu. V takové chvíli by tak Petr Fiala mohl opravdu hovořit o tom, že se stane hlavním vyzyvatelem Andreje Babiše.