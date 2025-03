Náborový příspěvek pro vojáky bude moci být až milion korun, schvaluje Senát

„Za současného stavu může armáda jen těžko konkurovat nabídkám soukromého sektoru,“ řekla při schvalování ve Sněmovně ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Armáda chce do roku 2030 zvýšit počet profesionálních vojáků z 24 na 30 tisíc a v záloze mít 10 tisíc lidí. Až jeden milion korun by mohli noví vojáci získat jednorázově nejdříve po uplynutí tříměsíční zkušební doby.

„Ke zvýšení motivace specialistů středoškolského i vysokoškolského vzdělání má přispět zvýšení náborového příspěvku. Jeho současná výše již není konkurenceschopná na trhu práce. V současné době se nepočítá s využitím maximální částky, ale pouze do 450 tisíc Kč pro vysokoškolsky vzdělaného uchazeče při služebním poměru na 7 let. Cílem je oslovit jak střední personál v oblasti elektrotechniky, strojírenství, IT, tak vysokoškoláky v odbornostech IT, zdravotnictví nebo strojírenství,“ napsalo ministerstvo obrany v důvodové zprávě k návrhu.

K benefitům, které novela navyšuje, patří stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a příplatek za službu v zahraničí. Novela také předpokládá snížení nároků na trestní bezúhonnost pro vstup do armády.

Senát vybere i člena Rady Českého rozhlasu

Senát bude poprvé volit také člena Rady Českého rozhlasu. O post se ucházejí exředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina, římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik nebo předseda spolku Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení Karel Schwarz. Jejich konkurenty jsou ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla, manažer Ladislav Dvořák jako kandidát Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, a Jindřich Hovorka, kterého navrhl dětský folklorní soubor Javorníček.

Jediným kandidátem na člena dozorčí komise Národní sportovní agentury je je prostějovský senátor za ANO a primátor František Jura.

Horní komora parlamentu se má zabývat i peticí za záchranu a zachování Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. Ministr kultury Martin Baxa z ODS potvrdil prohlášení hřebčína kulturní památkou. Ministerstvo zemědělství by mohlo zahájit s vlastníkem jednání o podmínkách prodeje areálu.