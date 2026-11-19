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Před volbami do Senátu, které proběhly letos v říjnu, přitom Vystrčilova pozice nebyla neotřesitelná. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz připustil, že i jejich senátorský klub má dostatečné osobnosti na to aspirovat na pozici předsedy Senátu. Zmínil Jiřího Drahoše.
Nejsilnějším klubem v horní komoře ale zůstává ODS a TOP 09 s 29 křesly. Sám Rakušan navíc po volbách opakovaně zmínil, že jeho hnutí je s prací Miloše Vystrčila jakožto předsedy Senátu spokojeno. Výměna na tomto postu je tak před čtvrtečním hlasováním nepravděpodobná.
Vedení horní komory, o níž senátoři rozhodnou, má zůstat pětičlenné. O posty místopředsedů se budou ucházet dosavadní místopředsedové Jiří Oberfalzer (ODS), Ladislav Václavec (ANO) a Drahoš (za STAN) a nově Jan Grolich (KDU-ČSL). Některé senátorské kluby mají výhrady k tomu, aby Grolich zastával funkci místopředsedy, když už je zároveň i hejtmanem Jihomoravského kraje. Grolich zvítězil už v prvním kole, a proto považuje svůj mandát za dostatečně silný na to, aby zastával právě i funkci místopředsedy horní komory.
Senát ale zatím není kompletní. Nejvyšší správní soud včera rozhodl o opakování prvního kola v obvodu Žďár nad Sázavou, kde utekl postup do druhého kola Radku Černému (ODS) o jeden jediný hlas, o který ho porazil kandidát KDU-ČSL Josef Klement.
Klement tak nemůže zatím vykonávat funkci předsedy senátorského klubu lidovců. Ve funkci ho tak nahradí Eva Rajchmanová. Načasování podle předsedy strany Grolicha není dobrá zpráva, ale zároveň podle něj bude moci vedení strany Klementa podpořit před opakovanými volbami o to více.