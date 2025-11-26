Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zařadila do programového prohlášení budoucí vlády Andreje Babiše závazek zajistit transparentní kontrolu hospodaření ČT a ČRo prostřednictvím NKÚ.
Koalice zároveň plánuje zrušit měsíční koncesionářské poplatky. „Samozřejmě, že to plánujeme, ale nejdřív musíme mít zákon, který umožní kontrolu České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem,“ řekl v říjnu předseda ANO Babiš ve videopodcastu Sorry jako.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek uvedl, že by mu kontrola ze strany NKÚ nevadila. „Co se týče NKÚ, tomu se samozřejmě nebráníme,“ řekl na semináři v Senátu.
„Kontrole našeho hospodaření se nebráníme od počátku, ať už ze strany NKÚ, nebo jakéhokoliv jiného orgánu,“ dodal v Senátu i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Koncesionářské poplatky se od května zvýšily na 150 korun měsíčně pro ČT a na 55 korun pro Český rozhlas. Povinnost platit má každá domácnost, která vlastní televizi, počítač, tablet nebo chytrý telefon umožňující sledovat vysílání přes internet. Zůstává princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet zařízení.
Senát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana
Senát bude také vybírat dva kandidáty na dětského ombudsmana ze čtyř uchazečů. Jsou jimi bývalý ústavní soudce a exprezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa nebo předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, která je rovněž zástupkyní vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva.
Konkurovat jim budou opatrovnický soudce Martin Beneš a advokátka Eva Řehulková, která se věnuje mimo jiné rodinnému právu.
Ochránce práv dětí bude volit Sněmovna na šest let. Kromě Senátu mají své adepty navrhnout i prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů.