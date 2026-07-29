Senát jedná o návrhu, jenž má umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu

  17:34aktualizováno  17:39
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Senát projednává návrh novely zákona o paliativní péči od sedmnácti senátorů, který iniciovala Věra Procházková z ANO a má umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu. „Nelze rozhodovat o konci života na základě jednoho neprojednaného návrhu zákona,“ odmítl to lidovecký senátor Lumír Kantor.

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Požádal o stanovisko odborné společnosti a zdůraznil, že ty se k předloze postavily negativně. Výhrady měla i etické komise ministerstva zdravotnictví.

Předkladatelé návrhu, jichž je celkem sedmnáct a jsou ze čtyř různých klubů, chtějí prosadit normu, která dá lékařům možnost rozhodnout, zda nepokračovat v život udržující léčbě, která by už pacientovi nepřinesla užitek. A zároveň dá možnost pacientovi odmítnout jakoukoli léčbu, i když by to pro něj mohlo mít fatální důsledky, tedy smrt.

„Nezavádí eutanazii, jak je mi podsouváno,“ odmítla kritiku návrhu senátorka za ANO Procházková, když ho letos poprvé představovala kolegům. Kantor její návrh tehdy nazval „zakuklená eutanazie“.

Věra Procházková na tiskové konferenci senátorského klubu ANO
Senátor za KDU-ČSL Lumír Kantor při jednání Senátá (29. července 2026)
Senátor za KDU-ČSL Lumír Kantor při jednání Senátá (29. července 2026)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na jednání Senátu. (29. července 2026)
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„Dobře, to slovo tam nikde není, nicméně pořád to může k této věci svádět,“ namítl ve středu Kantor. „Úcta k životu je základní hodnota, kterou máme,“ zdůraznil.

„Ten návrh by se do Poslanecké sněmovny určitě poslat měl,“ řekla šéfka senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Novela zákona o paliativní péči ale nejspíš v Senátu neprojde. „Je pravděpodobné, že bude zamítnut,“ připustil šéf senátního klubu STAN Jan Sobotka.

Výbor pro zdravotnictví návrh podpořil, naopak výbor pro sociální politiku nikoli. Ústavněprávní výbor přijal usnesení, že problematika rozhodování o péči na konci života je jedno z nejzávažnějších současných etických právních a klinických témat. A že k přijetí závazného právního dokumentu o tomto tématu je nutná široká odborná právní a etická diskuze.

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Senát jedná o návrhu, jenž má umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu

Věra Procházková na tiskové konferenci senátorského klubu ANO

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