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Požádal o stanovisko odborné společnosti a zdůraznil, že ty se k předloze postavily negativně. Výhrady měla i etické komise ministerstva zdravotnictví.
Předkladatelé návrhu, jichž je celkem sedmnáct a jsou ze čtyř různých klubů, chtějí prosadit normu, která dá lékařům možnost rozhodnout, zda nepokračovat v život udržující léčbě, která by už pacientovi nepřinesla užitek. A zároveň dá možnost pacientovi odmítnout jakoukoli léčbu, i když by to pro něj mohlo mít fatální důsledky, tedy smrt.
„Nezavádí eutanazii, jak je mi podsouváno,“ odmítla kritiku návrhu senátorka za ANO Procházková, když ho letos poprvé představovala kolegům. Kantor její návrh tehdy nazval „zakuklená eutanazie“.
„Dobře, to slovo tam nikde není, nicméně pořád to může k této věci svádět,“ namítl ve středu Kantor. „Úcta k životu je základní hodnota, kterou máme,“ zdůraznil.
„Ten návrh by se do Poslanecké sněmovny určitě poslat měl,“ řekla šéfka senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.
Novela zákona o paliativní péči ale nejspíš v Senátu neprojde. „Je pravděpodobné, že bude zamítnut,“ připustil šéf senátního klubu STAN Jan Sobotka.
Výbor pro zdravotnictví návrh podpořil, naopak výbor pro sociální politiku nikoli. Ústavněprávní výbor přijal usnesení, že problematika rozhodování o péči na konci života je jedno z nejzávažnějších současných etických právních a klinických témat. A že k přijetí závazného právního dokumentu o tomto tématu je nutná široká odborná právní a etická diskuze.