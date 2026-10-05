Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Havel by měl politikům co říct i dnes, řekl Vystrčil. Citoval jeho ostrý projev

Autor: ,
  14:43aktualizováno  14:43
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu pamětní desku Václava Havla. V den, kdy by Václav Havel oslavil 90. narozeniny, si Senát připomíná jeho osobnost, odkaz a vztah k horní komoře Parlamentu. (5. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...
27 fotografií
Kritika nemorálního chování mocných nebo jejich chybějící sebereflexe, na které poukazoval Václav Havel, jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) aktuální i pro současné politiky. Měli by své výhody používat ke službě občanům a odolat tomu, aby se proměnili v arogantní prominenty, uvedl v pondělí Vystrčil v Senátu při slavnostním odhalení pamětní desky někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Havlovi, od jehož narození uplynulo 90 let.

„Politika je oblast lidské činnosti, která klade zvýšené nároky na mravní cit, na schopnost kritické sebereflexe, na skutečnou odpovědnost,“ citoval Vystrčil z Havlova projevu z roku 1991 v Kodani.

Podle něj se Havel v projevu zabýval rovněž ztrátou soudnosti, která hrozí také demokraticky zvoleným politikům. Současní politici by ho měli znovu přečíst, „někteří i několikrát,“ uvedl Vystrčil za potlesku přítomných, i když nikoho konkrétně nejmenoval.

Havel byl člověkem věrným svobodě, hodnotám pravdy, lidské důstojnosti a spravedlnosti, řekl Vystrčil. Senát podle jeho předsedy považoval Havel za pojistku svobody a demokracie v případě politických krizí. Horní parlamentní komora by podle Havla měla být obecně respektovaným fórem moudrých lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy státu a nadřazují je zájmům osobním, stranickým či skupinovým.

Tato slova z Havlova projevu při jeho první návštěvě Senátu v roce 1997 jsou vytesána i na kamenné desce, která ode dneška visí na zdi poblíž sala terreny ve Valdštejnské zahradě.

Havel byl podle své manželky Dagmar Havlové člověkem, který „věřil, že i v nesvobodné době má smysl říkat pravdu, že odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás“. Tak jako věřil v moc bezmocných v éře komunistické nadvlády, nyní je potřeba věřit v moc slušnosti, odvahy a pravdy, uvedla Havlová. Jeho odkaz by podle ní neměl být jen součástí historie, ale také součástí svědomí současníků. Senát Havel považoval za pojistku demokracie, za jeho úkol stabilizovat a vyvažovat, řekla.

Spisovatel, dramatik, obhájce lidských práv i politik Havel se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle, během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům disentu a po listopadu 1989 se stal prezidentem. V zahraničí se stal ikonou boje za svobodu a demokracii, v Česku čelil i kritice kvůli prosazování takzvané nepolitické politiky.

V čele československého a později českého státu stál celkem 12 let. Jeho jméno nesou pražské letiště, školy i ulice, jedna z budov Evropského parlamentu i cena Rady Evropy za lidská práva. Havel zemřel před 15 lety, 18. prosince 2011.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.