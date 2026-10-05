„Politika je oblast lidské činnosti, která klade zvýšené nároky na mravní cit, na schopnost kritické sebereflexe, na skutečnou odpovědnost,“ citoval Vystrčil z Havlova projevu z roku 1991 v Kodani.
Podle něj se Havel v projevu zabýval rovněž ztrátou soudnosti, která hrozí také demokraticky zvoleným politikům. Současní politici by ho měli znovu přečíst, „někteří i několikrát,“ uvedl Vystrčil za potlesku přítomných, i když nikoho konkrétně nejmenoval.
Havel byl člověkem věrným svobodě, hodnotám pravdy, lidské důstojnosti a spravedlnosti, řekl Vystrčil. Senát podle jeho předsedy považoval Havel za pojistku svobody a demokracie v případě politických krizí. Horní parlamentní komora by podle Havla měla být obecně respektovaným fórem moudrých lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy státu a nadřazují je zájmům osobním, stranickým či skupinovým.
Tato slova z Havlova projevu při jeho první návštěvě Senátu v roce 1997 jsou vytesána i na kamenné desce, která ode dneška visí na zdi poblíž sala terreny ve Valdštejnské zahradě.
Havel byl podle své manželky Dagmar Havlové člověkem, který „věřil, že i v nesvobodné době má smysl říkat pravdu, že odpovědnost za svět začíná u odpovědnosti každého z nás“. Tak jako věřil v moc bezmocných v éře komunistické nadvlády, nyní je potřeba věřit v moc slušnosti, odvahy a pravdy, uvedla Havlová. Jeho odkaz by podle ní neměl být jen součástí historie, ale také součástí svědomí současníků. Senát Havel považoval za pojistku demokracie, za jeho úkol stabilizovat a vyvažovat, řekla.
Spisovatel, dramatik, obhájce lidských práv i politik Havel se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle, během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům disentu a po listopadu 1989 se stal prezidentem. V zahraničí se stal ikonou boje za svobodu a demokracii, v Česku čelil i kritice kvůli prosazování takzvané nepolitické politiky.
V čele československého a později českého státu stál celkem 12 let. Jeho jméno nesou pražské letiště, školy i ulice, jedna z budov Evropského parlamentu i cena Rady Evropy za lidská práva. Havel zemřel před 15 lety, 18. prosince 2011.