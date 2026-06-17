Zanechali nám minové pole, řekla v Senátu Schillerová a ukázala na Stanjuru

  20:13aktualizováno  20:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Senát jedná o změně rozpočtových pravidel, která má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Návrh má také umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Očekává se, že Senát návrh vrátí, ale koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů na to, aby si pak ve Sněmovně prosadila svou.

„Minulá vláda nám zachovala minové pole,“ řekla senátorům ministryně financí za ANO Alena Schillerová a ukázala na svého předchůdce Zbyňka Stanjuru z ODS.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (25. května 2026)
Břetislav Rychlík na jednání Senátu (17. června 2026)
Jana Mračková Vildumetzová na jednání Senátu (17. června 2026)
Zdeněk Nytra na jednání Senátu (17. června 2026)
12 fotografií

Česko zůstane jednou z nejodpovědnějších zemí Evropské unie, prohlásila Schillerová

„Není pravda, že otevíráme cestu k bezbřehému zadlužování. Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí Evropské unie. Česko nespáchá rozpočtové harakiri,“ řekla Schillerová.

Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace.

Opozice proto již avizovala, že se obrátí na Ústavní soud.

Senátor Canov se bojí hyperinflace

„Já se bojím hyperinflace,“ reagoval na vystoupení Schillerové senátor z klubu Starostů a nezávislých Michael Canov. Únikové položky, které chce vláda, podle něj povedou k obrovským schodkům rozpočtu.

„Liniové stavby se nebudou započítávat do strukturálního salda, ale ty peníze se utratí,“ řekl senátor za ODS Tomáš Goláň. Vláda si tak otevře prostor k tomu, aby mohla více utrácet, upozornil.

„Snažíte se, aby méně rozhodoval parlament a více vy sami, připomíná mi to Maďarsko. Ale my jsme parlamentní demokracie,“ vytkl vládě Andreje Babiše senátor Ondřej Lochman.

„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po schválení návrhu ve Sněmovně šéf STAN Vít Rakušan.

Sporná novela o veřejných rozpočtech je nejsledovanějším bodem schůze Senátu. Senátoři ji projednávají až v úplném závěru jednání.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.