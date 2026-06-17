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Očekává se, že Senát návrh vrátí, ale koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů na to, aby si pak ve Sněmovně prosadila svou.
„Minulá vláda nám zachovala minové pole,“ řekla senátorům ministryně financí za ANO Alena Schillerová a ukázala na svého předchůdce Zbyňka Stanjuru z ODS.
Česko zůstane jednou z nejodpovědnějších zemí Evropské unie, prohlásila Schillerová
„Není pravda, že otevíráme cestu k bezbřehému zadlužování. Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí Evropské unie. Česko nespáchá rozpočtové harakiri,“ řekla Schillerová.
Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace.
Opozice proto již avizovala, že se obrátí na Ústavní soud.
Senátor Canov se bojí hyperinflace
„Já se bojím hyperinflace,“ reagoval na vystoupení Schillerové senátor z klubu Starostů a nezávislých Michael Canov. Únikové položky, které chce vláda, podle něj povedou k obrovským schodkům rozpočtu.
„Liniové stavby se nebudou započítávat do strukturálního salda, ale ty peníze se utratí,“ řekl senátor za ODS Tomáš Goláň. Vláda si tak otevře prostor k tomu, aby mohla více utrácet, upozornil.
„Snažíte se, aby méně rozhodoval parlament a více vy sami, připomíná mi to Maďarsko. Ale my jsme parlamentní demokracie,“ vytkl vládě Andreje Babiše senátor Ondřej Lochman.
„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po schválení návrhu ve Sněmovně šéf STAN Vít Rakušan.
Sporná novela o veřejných rozpočtech je nejsledovanějším bodem schůze Senátu. Senátoři ji projednávají až v úplném závěru jednání.