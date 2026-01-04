Řekněte Okamurovi, že svými výroky škodí Česku, vyzvali Babiše opoziční senátoři

  10:18aktualizováno  10:18
Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření na adresu Ukrajiny škodí České republice, nejsou slučitelná s odpovědným výkonem nejvyšších ústavních funkcí. Od Okamurových výroků se opoziční politici distancovali.

Okamura v projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů.

„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl šéf Sněmovny.

Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

„Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL a SEN 21 a Piráti považují za skandální výroky třetího nejvyššího ústavního činitele, předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, které zazněly v jeho novoročním vystoupení, a důrazně se od nich distancují.... Odmítáme výroky namířené proti podpoře napadené Ukrajiny a její demokraticky zvolené reprezentaci, výroky vyzývající k odchodu z Evropské unie a vyhrožování třetí světovou válkou rozpoutanou Bruselem,“ napsali v dnešním prohlášení předsedové senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, klubu STAN Jan Sobotka, klubu KDU-ČSL a nezávislých Josef Klement a klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska.

„Vyzýváme proto předsedu vlády Andreje Babiše, aby dal předsedovi Poslanecké sněmovny zřetelně najevo, že jeho vyjádření škodí České republice, nejsou slučitelná s odpovědným výkonem nejvyšších ústavních funkcí, touto vládou deklarovanými principy zahraniční politiky a zejména se zahraničněpolitickými a bezpečnostními zájmy České republiky a jejích občanů,“ zdůraznili senátoři opozičních stran.

Opozice v Poslanecké sněmovně chce hlasovat o odvolání Okamury z čela dolní parlamentní komory a vyzvala Babišovu vládu, aby se od jeho slov distancovala. O Okamurově vyjádření chce s Babišem mluvit také prezident Petr Pavel. Babiš se zatím k projevu svého koaličního partnera nevyjádřil.

