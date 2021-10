Senátoři smetli návrh vlády, aby byly platy politiků zmrazeny na pět let. Šlo o čistý populismus, míní

Poslanci, senátoři i členové vlády si polepší o šest procent. Základní plat poslance či senátora je nyní 90 800 korun, k tomu mají nárok na náhrady ve výši 47 200 až 64 000 měsíčně.



Vláda Andreje Babiše se pokusila zmrazení platů vrcholných politiků prosadit těsně před volbami. Ve Sněmovně tři dny před volbami uspěla, senátoři ho ale smetli.

Vláda argumentovala, že stát by zmrazením platů politiků ušetřil celkem zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Platy ústavních činitelů byly kvůli zmírnění dopadů koronavirové epidemie na rozpočet zmrazeny už pro letošní rok.



Nedůstojná tečka, kritizoval návrh vlády zmrazit politikům platy na 5 let senátor za ODS

Domažlický senátor za ODS Vladislav Vilímec označil návrh na zmrazení platů politiků na pět let za nedůstojnou tečku za činností odcházející vlády. Kdyby návrh prošel, považoval by to za vrchol populismu. „Stojí za to, abychom takový populismus zastavili,“ řekl i senátor Tomáš Goláň.

Tři dny před volbami, kdy o vládním návrhu hlasovala Sněmovna, šlo podle lidovce Jiřího Čunka ze strany vlády jen o snahu dostat ve volbách o něco víc hlasů.

„Nacházíme se v mimořádné situaci,“ hájila před senátory návrh vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Zmínila dopad lockdownu a protikoronavirových opatření na lidi i firmy.



Snažila se přesvědčit senátory, že v situaci, kdy platy ve veřejné sféře vzrostou o 1400 korun měsíčně, je podle ní nepřijatelné, aby platová základna u politiků stoupla o 6,1 procenta.

Za pět let vzrostly platy ústavních činitelů o 50 procent, řekla v Senátu ministryně Schillerová

„Nárůst platu ústavních činitelů mezi lety 2015 a 2020 byl padesát procent,“ řekla ministryně financí Schillerová. Víc podle ní není třeba dodávat. Důvodem vládního návrhu je podle ní „dýchat s lidmi“.



Starostové a nezávislí už v úterý řekli, že se postaví proti návrhu. „Dospěli jsme k tomu, že je to krok, který je nestandardní, není úplně logický a je to krok populistický,“ prohlásil šéf senátního klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček.

„Za prvé to byl mistrný tah pana premiéra, to musím uznat,“ řekl šéf senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Za druhé je to vrchol populismu,“ dodal.

„Ani jedna z předkládaných novel nemá šanci. To je realita,“ řekl k návrhu na zavedení klouzavého mandátu i ke zmrazení platů politiků na pět let šéf senátorského klubu ProRegion Jaroslav Větrovský, který byl zvolen za vládní hnutí ANO. Klouzavý mandát senátoři odmítli už v úterý.