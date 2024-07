Senát jedná o insolvencích, nevládní organizace jsou proti povinné srážce z příjmu

Senát bude jednat o novele insolvenčního zákona o zkrácení doby oddlužení. Senátní výbory doporučily novelou zavést základní minimální srážku ze mzdy při exekuci, která by měla činit pět procent z minimální mzdy. Letos by činila 945 korun. Pokud by dlužník pobíral starobní, invalidní nebo sirotčí důchod nepřesahující minimální mzdu, srážka by byla poloviční.