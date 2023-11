Jako zájemce o členství v Radě ČT vystoupí i vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nevtípila, který policii opustil na konci května 2021, do Rady České televize navrhl zapsaný spolek World Elite Shooting Association.

Jsem člověk, který umí najít kompromisy, řekl Bezouška

Jako první se ve čtvrtek představil scénárista a dramaturg Martin Bezouška, který byl dříve i ředitelem programu veřejnoprávní televize i soukromé Primy a byl dvanáct let v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a to i jako místopředseda „Jsem člověk, který umí najít kompromisy,“ řekl v Senátu Bezouška. „Mně by nevadilo zvýšení poplatků, všechno se zdražilo,“ uvedl.

Před senátory vystoupí jako zájemci o členství v Radě ČT také třeba bývalý předseda Rady ČT Jan Mrzena, dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice a nyní sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, který už v Radě ČT působil, spisovatel Jiří Padevět, scenárista a režisér Vlastimil Venclík či moderátorka Veronika Sedláčková.

Kdo má zájem být v Radě České televize Vystoupili v úterý Andrýsová Lenka, Balvín Jiří, Baumruk Jiří, Bednář Luděk, Beniak Luboš, Brabec David, Brozda Petr, Dekoj Antonín, Dvořák Pavel, Fištejn Jefim, Hejkalová Markéta, Horváthová Jana, Chmel Denčevová Ivana, Jirušek David, Kaderka Michal, Kaplický Fuchsová Eliška, Kodetová Soňa, Koleček Michal, Kopecký Čestmír, Králík Jiří, Lidinská Miluše, Suchan Pavel Mají vystoupit ve čtvrtek Bezouška Martin, Maier Tomáš, Medek Richard, Mikuláštík Jan, Zdílna Stanislav, Nevtípil Pavel, Padevět Jiří, Procházka Jan, Procházková Barbora, Převrátil Martin, Sedláčková Veronika, Soukupová Markéta, Machart Kamil, Svačina Jan, Šimerda Tomáš, Šmejkal Marek, Tesař Ivan, Vadas Martin, Vandas Martin, Venclík Vlastimil, Volek Jaromír, Voráč Jiří, Mrzena Jan, Žantovský Michael, Doktor Martin

Kandidáti, o nichž budou senátoři hlasovat na schůzi 29. listopadu, se začali představovat už v úterý, kdy vystoupili třeba bývalý šéf ČT i televize Óčko a exministr kultury Jiří Balvín, bývalá poslankyně za Věci veřejné Lenka Andrýsová, bývalý předseda Rady ČT Jiří Baumruk, filmová producentka Eliška Kaplický Fuchsová či novinář Jefim Fištejn.

Zájemce o členství v Radě ČT mohly navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, právo nominovat měly organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.

Při veřejném slyšení má každý z kandidátů pět minut na své představení a deset minut se ho mohou ptát senátoři. Horní parlamentní komora má v osmnáctičlenné radě obsadit tři nově vzniklá křesla v radě a vybrat i další tři radní na místa, která se uvolní nejdříve. Rada ČT například schvaluje rozpočet veřejnoprávní televize nebo volí generálního ředitele.