Srpen místo května. Senát kývl na odložení superdávky o čtvrt roku

  11:22
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu budou dostávat takzvanou superdávku pravděpodobně od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku ve středu schválil Senát. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Novelu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) teď dostane k podpisu prezident.

Superdávka nahradila od loňského října čtyři dosavadní sociální podpory, a to příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku požádat do konce loňska a dostat ji poprvé v květnu.

Úřad práce dostal zhruba 333 500 žádostí od dosavadních příjemců dávek. Úřad se podle Juchelky snaží dosavadní čtyři dávky do superdávky co nejrychleji převést. Žádostí o superdávku, tedy včetně nových, je aktuálně podle něho více než 400 000. Podle podkladů k novele je vyřizování superdávky náročnější, než se předpokládalo.

Navrhovaný odklad změn v částkách životního minima z května na červenec Senát ve středu zamítl pro nadbytečnost. Horní komora vyhověla Juchělkově žádosti, aby odložení přijala v jiné širší novele, která se týká zejména posunu první výplaty superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor.

Odklad změn v životním minimu na říjen Juchelka zdůvodňuje potřebou snížení administrativy. Pokud by se částky měnily dřív, musely by se upravovat informační systémy, víc by hrozily chyby a komplikovalo by to i orientaci klientů, stojí ve zdůvodnění.

Životní minimum se zvýší pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se naopak sníží ze 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.

Minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i pro výši řady dávek, například pro pěstouny. Pětiměsíční odklad navýšení by znamenal úspory výdajů. Změny v minimu naopak neovlivní výši humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, bude nadále vycházet z nynějších částek životního a existenčního minima.

Odloží se podle nyní schválené novely o tři měsíce do konce letoška i povinnost úřadů sestavovat lidem s podporou na živobytí plán kroků ke zlepšení situace. Posuzování nároku členů domácnosti na superdávku se zavede v červnu 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným změnám v informačních systémech. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti. Posuzování se využívá například i pro mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.

Předlohu o superdávce Senát schválil hlasy 68 ze 73 přítomných členů. Dostane ji k podpisu prezident. Zamítnutá novela o životním a existenčním minimu se vrátí k opětovnému posouzení do Sněmovny. Juchelka ji před senátory označil za bezpředmětnou.

13. února 2026
