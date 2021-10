Pan prezident není v dobrých rukou. Článek 66 není o jeho odvolání, ale jde o jeho ochranu, řekl Vystrčil

„Jsem přesvědčen, pokud mluvím o pracovnících Kanceláře prezidenta republiky, že pan prezident není v dobrých rukou. Nejsem si jistý, že všechny činěné kroky jsou s prezidentem konzultovány. Jak ho znám, jsem přesvědčen, že by některé věci neschválil a nesouhlasil s nimi,” prohlásil Vystrčil.



Připomněl, že Senát již v pondělí požádal kancelář prezidenta o prognózu způsobilosti vykonávat úřad prezidenta. Ani do pátku kancelář vedená kancléřem Vratislavem Mynářem však na žádost neodpověděla.

„Dnes jsem odeslal řediteli ÚVN profesoru Miroslavu Zavoralovi dopis, v němž se táži nemocnice jako instituce, jak to s prezidentem je z hlediska způsobilosti vykonávat jeho úřad. Očekávám, že pan ředitel bude rychlejší než kancelář prezidenta,” řekl Vystrčil.

Ovčáček: Prezidentovo zdraví je nezajímá

Vystrčil také na tiskové konference řekl, že považuje za nutné a správné, říct několik slov k situaci, která se týká prezidenta republiky. „Aby normálně a standardně probíhala jednání vlády, není potřeba čin prezidenta. Do 8. listopadu není nutný krok prezidenta, aby fungovalo všechno normálně a standardně. Pokud jde o článek 66, tak nedochází k tomu, že by prezident přestával být prezidentem. Článek 66 není o odvolání prezidenta, ale jde o jeho ochranou. Když je nemocný, tak nemusí pracovat a má klid, aby se mohl léčit a vrátit se nazpátek,“ pronesl



„Zajímá nás, jak to je. Sledujeme to velmi pečlivě, konzultuji to s nově zvolenými poslanci. Naším cílem je udělat všechno, aby měl pan prezident klid. Potřebujeme také vědět, zda je schopen přijmout demisi vlády. Musíme tuhle situaci řešit, ale nemůžeme jí řešit sami,“ pokračoval šéf Senátu s tím, že prezident není v dobrých rukou.



„Je namístě, aby Kancelář prezidenta republiky skončila se svou prapodivnou stínohrou a podala jasné informace,” dodal místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů.

Na slova Senátu stihl již reagovat mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Už chápu, proč si pan prezident vyžádal do nemocnice knihu o Winstonu Churchillovi,“ napsal na Twitter.



Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Neskutečná faleš! Prý jim jde o “ochranu pana prezidenta”. Jde jim jen o to pana prezidenta zbavit možnosti rozhodovat, jeho zdraví je vůbec nezajímá. A k tomu, aby pana prezidenta zcela izolovali, potřebují odstranit z jeho blízkosti každého, kdo je usvědčí ze lži. oblíbit odpovědět

Ovčáček v dalším tweetu přidal přehled roků 1938, 1948, 1968 a 2021, ke kterým dodal: „Letošní rok se přiřadí k osudovým naší historie. A že nekončí na osmičku? To proto, že v roce 2018 Miloš Zeman obhájil funkci prezidenta republiky. Dostali jsme díky tomu tři roky svobody a demokracie navíc.“



Ústavní komise se sejde 19. října

Vystrčil požádal hradního kancléře Vratislava Mynáře o informace, jaké jsou prognózy vývoje zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana v úterý 12. října. Prezident je hospitalizován na ARO v Ústřední vojenské nemocnici od neděle.



Ústavní komise Senátu má příští týden 19. října jednat o tom, zda je prezident Miloš Zeman schopný vykonávat svůj úřad. Zároveň si chce ujasnit, jak postupovat, kdyby se jeho zdravotní stav nezlepšil.

Veřejnost i ústavní činitelé si stěžují, že nemají v současnosti dostatek informací o stavu prezidenta a jeho schopnosti projevit svobodně svou vůli a přijímat rozhodnutí. Podle ústavního právníka a vedoucího katedry ústavního práva a politologie brněnské právnické fakulty Davida Kosaře by měli politici tlačit na prezidentovo okolí, aby informovalo transparentněji.

Ve čtvrtek odpoledne manželka prezidenta Ivana Zemanová na rychlo svolané tiskové konferenci pouze řekla, že Zeman je nemocný a spekulace o jeho zdravotním stavu jsou neetické.