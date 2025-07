V úterý návrh podpořily ústavně-právní výbor i výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a ráno před schůzí i šéfové senátních klubů STAN Jan Sobotka i ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Cizincům, kteří třikrát za dvanáct měsíců spáchají závažné přestupky, bude možné zrušit či neprodloužit pobyt. Jde zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku, jako jsou opakované krádeže v obchodech, ublížení na zdraví či hrubé násilí. Do návrhu koaličních poslanců prosadit při jednání ve Sněmovně místopředseda ANO Robert Králíček.

Změní se také lex Ukrajina reagující na příliv uprchlíků z Ukrajiny napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.

Stát bude moci odmítat žádosti o dočasnou ochranu běženců z Ukrajiny, kteří ji už mají nebo měli v jiné zemi Evropské unie.

Vyhoštěný cizinec už nebude moci žádat o azyl

Pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí o mezinárodní ochranu. V případě, že o vyhoštění rozhodne jiný členský stát, v Česku se znovu rozhodovat nebude. Do jednoho se spojí řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu.

Soudy budou muset zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je namístě uložit také trest vyhoštění.

Policie a úřady budou moci u migrantů použít informace z jejich mobilních telefonů k jejich identifikaci.

Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních. Úřady budou moci omezit sociální standardy žadatelů o azyl na ubytování a stravu a jejich přístup na pracovní trh. Ministerský odbor azylové a migrační politiky má rozhodovat v kratších lhůtách. Rychleji budou muset postupovat v případě odvolání soudy.

Rozšíří se povinnosti žadatele o azyl vůči ministerstvu vnitra a policii, zejména v předkládání potřebných dokumentů a migranti by měli procházet i novým epidemiologickým vyšetřením.

Povinný příspěvek na spoření na stáří

Senát posoudí také navrhovaný povinný příspěvek zaměstnavatelů do spoření na stáří pracovníkům v části náročných profesí z takzvané třetí kategorie rizika.

Příspěvek od zaměstnavatelů do individuálního důchodového spoření mají dostávat pracovníci, kteří při schvalování důchodové reformy vypadli z okruhu zaměstnanců s nárokem na dřívější odchod do penze bez krácení její výše. Spoření s příspěvkem zaměstnavatelů by jim mělo podle zdůvodnění umožnit předdůchod.

Senát kývl na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Nahradí 25 formulářů

Senát nyní projednává předlohu k zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, které má nahradit až 25 současných formulářů.

Šéf senátního klubu STAN Jan Sobotka nepředpokládá, že nebude bez hlasování o pozměňovací návrzích schválen doprovodný návrh k zavedení jednotného měsíčního hlášení. To potvrdil i šéf senátorů ODS Zdeněk Nytra.

Silvestr musí už letos být bez pyrotechniky z tržnic, schválili senátoři

Prodej zábavní pyrotechniky na tržištích a ve stáncích bude nově zakázán. Po poslancích to schválili i senátoři. Výjimku budou mít bouchací kuličky, nejméně nebezpečná kategorie pyrotechniky. Novela dá také obcím právo zakázat používání pyrotechniky na jejich území. Omezení se nebude vztahovat na používání prskavek.

Změnu zákona, která uloží pojišťovnám povinnost oznamovat lidem či organizacím po smrti pojištěného, že mají nárok na vyplacení jeho životního pojištění, schválil Senát. A to proto, že jsou ve smlouvě uvedení jako „obmyšlený“. Pod návrhem chybí už jen podpis prezidenta Petra Pavla.

Senát nebude jednat o bitconové kauze. Nejsme žádná vyšetřovací komise, řekl Sobotka

Senát nebude projednávat bitcoinovou kauzu. Zařazení tohoto bodu jako prvního neprosadila do programu schůze Senátu šéfka senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Kauzu v úterý v neveřejném jednání projednával senátní výbor pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost. „Nejsme žádná vyšetřovací komise,“ řekl šéf klubu STAN Jan Sobotka. Pokud by byla kauza na program zařazena, vedlo by to podle něj jen ke zpolitizování případu, nepřispělo k jeho vyšetření.

Kauza vedla k pádu bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. A to to kvůli miliardě, kterou přijalo ministerstvo spravedlnosti v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.