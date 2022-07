Nejsem Copperfield, řekl ministr Síkela. Senát kývl na úsporný tarif

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hlasování se zdrželi dva senátoři z klubu ODS a TOP 09 - Jaroslav Chalupský a Rostislav Koštial. Zákon ještě musí potvrdit prezident Miloš Zeman.

„Jmenuji se Jozef Síkela, ne David Copperfield. Jsem ministr, ne kouzelník,“ řekl před tím senátorům Síkela. Mluvil také o tom, o tom, že sovo „sociální“ považuje za lasiččí slovo, které je často zneužíváno a právě proto ho on sám příliš často nepoužívá.

„Ten zákon je prázdná schránka. Schvalujeme bianco šek,“ řekl při rozpravě senátorů Lukáš Wagenknecht zvolený za Piráty, Dodal ale, že novelu kvůli úspornému tarifu podpoří. „Jak to v reálu bude probíhat?“ ptal se Síkely. Jak bude vypadat vládní nařízení o úsporném tarifu, zajímalo i další senátory.

„Dodáváme elektřinu na burzu do Lipska a pak ji za násobek odkupujeme zpět,“ kritizoval senátor z klubu Starostové a nezávislí Michael Canov. A poukazoval na to, že stát má ve společnosti ČEZ většinu 70 procent.

Tvrdé nařízení firmě ČEZ by narazilo na žaloby

Síkela mu opáčil, že tvrdé nařízení společnosti ČEZ ohledně prodeje elektřiny by narazilo na žaloby menšinových akcionářů. Odmítl komentovat restrukturalizaci firmy, protože by to ovlivnilo cenu akcií ČEZ. „Je to kursotvorná infomace,“ řekl Síkela.

Již dříve uvedl, že maximální výše příspěvku rodinám díky úspornému tarifu má být 16 tisíc korun. „Nikdo nebude muset chodit na úřady a o nic žádat,“ řekl při schvalování ve Sněmovně. Lidé mají slevu vidět na fakturách, které dorazí v říjnu.

Vláda také už dříve řekla, že by měla o konkrétní podobě příspěvku kvůli vysokým cenám plynu a elektřiny rozhodnout na přelomu července a srpna, nejpozději v srpnu. „Věřím, že občané tuto pomoc obdrží ještě před koncem této topné sezony,“ řekl Síkela.

Půjde o příspěvek státu domácnostem určený ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří ho mají promítnout do výše záloh. Budou to muset zřetelně uvést ve vyúčtování. „I domácnosti s centrální kotelnou si na tu pomoc sáhnou,“ řekl Síkela ve Sněmovně. Na to bude zhruba 3,6 miliardy korun.

Snížení plateb státu zdravotním pojišťovnám

Senát kývl i na snížení letošních plateb zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce – děti, studující, důchodce, matky na mateřské, nezaměstnané či uprchlíky před válkou z Ukrajiny. Snížením chce vláda ušetřit ve státním rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Zákon podpořilo 49 senátorů z 54 přítomných. Zákon ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1 967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely platby klesnou od srpna na 1 487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce.

Od roku 2024 bude pro platby zdravotní pojišťovnám platit stejný valorizační mechanismu jako u důchodů. Bude vycházet z měsíční částky 1 900 korun na pojištěnce, kterou bude stát podle novely odvádět příští rok. „Není pravda, že se sníží kvalita zdravotní péče,“ řekl senátor Roman Kraus z ODS.

Opak tvrdí opoziční hnutí ANO a SPD. „Oškubali jste zdravotnictví o 14 miliard korun,“ reagovala na přijetí zákona ve Sněmovně šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Ze strany vlády je to útok na veřejný zájem,“ tvrdil lídr SPD Tomio Okamura.