Média veřejné služby nemohou porazit komerční vysílání jeho zbraněmi, řekl Herman

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Jako první se představuje bývalý ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman.
„Jako ministr jsem měl mediální legislativu ve své pravomoci,“ řekl Herman. Ve svém vystoupení mluvil o tom, že zákony, které se týkají médií, se mohou měnit, ale mělo by to být po širší veřejné shodě.
A vysílání veřejnoprávních médií, k nimž patří Česká televize, má být podle Hermana informačním etalonem oproti různým fake news a alternativním pravdám. „Média veřejné služby nikdy nemohou porazit komerční vysílání jeho zbraněmi,“ řekl Herman.
Řehák nabídl skautskou odpovědnost. Česká televize podle něj nemá být na TikToku
Jeho soupeři ve volbě budou bývalá sportovní novinářka Alice Němcová Tejkalová či ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který už v radě působil tři roky do letošního března po ekonomovi Pavlu Kysilkovi.
„Mohu nabídnout zkušenosti, úsudek a skautskou odpovědnost,“ řekl Řehák. Jakákoli změna financování nemá podle něj snížit úroveň zpravodajství a dalších pořadů ČT. Úkolem rady je podle něj hlídat mimo jiné nezávislost České televize.
Zdůraznil, že Česká televize nemá být na TikToku, aby ho legitimizovala.
Němcová Tejkalová byla po ukončení novinářské kariéry mimo jiné děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, nyní je vedoucí katedry žurnalistiky na této fakultě. Z veřejného projednávání se z rodinných důvodů omluvila, ale samotné volby se zúčastní.
Všichni tři kandidovali, už když členy Rady ČT vybírala Sněmovna. V té si ale vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě pohlídala, aby neuspěl žádný z kandidátů, kterého se do rady snažily dostat opoziční strany.
K jejich protikandidátům patří historik Jiří Rajlich, který působí ve Vojenském historickém ústavu, a zakladatel neziskové organizace Portus Richard Němec. Organizace poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením.
Historik Rajlich řekl, že není spojen s žádnou vlivovou ani zájmovou skupinou v České televizi
Rajlich v úterý v Senátu řekl, že není spojen s „žádnou vlivovou ani zájmovou skupinou“ v České televizi.
„Pokud jde o prezentaci historických témat v České televizi, jsem spokojen,“ prohlásil Rajlich.
Senátorka za ODS Miroslava Němcová se ho ptala za vnímá jako ohrožení České televize to, že chce vláda Andreje Babiše změnit financování veřejnoprávních médií, zrušit koncesionářské poplatky a posílat ČT peníze ze státního rozpočtu, a zda je připraven vystupovat veřejně na obranu veřejnoprávní televize.
„Samozřejmě jsem ochoten vystupovat na obranu veřejnoprávnosti České televize,“ řekl Rajlich. Současný způsob výběru poplatků označil za zastaralý a řekl, že mu líbí skandinávský model financování formou daně.
Senát jako celek bude jedno volné místo v Radě ČT obsazovat na schůzi ve středu 29. července.
Šestici členů Rady ČT v červnu zvolila Sněmovna, volbu si ohlídala vládní koalice
Sněmovna začátkem června ve veřejné volbě zvolila šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, učitelka Lucie Plíšková, která připravovala podcast Sorry, jako! s předsedou ANO Andrejem Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.
Všechny prosadila vládní koalice, jen pro Chalupského byli také poslanci ODS a hnutí STAN.
Vládní koalice obětovala dosavadní členy Rady ČT Pavla Matochu a Romana Bradáče. „Pan Matocha a Bradáč nedostanou naši podporu,“ oznámil už před volbou za celou vládní koalici ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. Volbu nových členů Rady ČT totiž blokovala opozice a upozorňovala, že nad Matochou a Bradáčem visí podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT.
Nahrávku, na níž údajně mluví Matocha s Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner. Matocha uvedl, že na Wollnera podá žalobu a trestní oznámení.