Volíme obdobný postup jako v roce 2022, hájí Schillerová regulaci cen

„Chci zdůraznit, že tento návrh není žádný náš experiment. Volíme obdobný postup, jaký byl zvolen v roce 2022 při řešení cen elektřiny a plynu. Žijeme v době, která je z hlediska mezinárodního vývoje velmi nejistá. O to důležitější je být připraveni na situace, které mohou přijít nečekaně. Věřím, že právě v této věci dokážeme v parlamentu najít společnou řeč, protože jde i o odpovědnost vůči občanům České republiky,“ hájí návrh ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
Ministerstvo financí nyní reguluje ceny pouze formou opatření obecné povahy. Takové opatření platí do konce dubna. Ministerstvo financí denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den, stanovuje nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu.
„Tento nástroj v těchto dnech využíváme, nicméně pro řešení hlubších a dlouhodobějších krizových situací se ukazuje jako nedostatečný,“ připouští Schillerová.
Návrh vládní koalice ale zřejmě Senát neschválí, jeho zamítnutí doporučily senátní výbory. Nutnost zamítnutí zákona zdůvodňují kritici tím, že omezí soudní ochranu proti regulaci.
Cenové výměry ministerstva financí, které mají formu opatření obecné povahy, lze totiž napadnout u správních soudů, zatímco vládní nařízení podle nového zákona bylo možné zpochybnit jen u Ústavního soudu a mohla by to udělat jen skupina zákonodárců.