Senát v tajné volbě zvolil šéfa městské knihovny členem Rady České televize

  15:31aktualizováno  15:31
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Senát veřejně projednává kandidatury na člena Rady České televize. Na snímku...

Senát veřejně projednává kandidatury na člena Rady České televize. Na snímku Tomáš Řehák. (28. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Senát v tajné volbě zvolil Tomáše Řeháka novým členem Rady České televize. Ředitel Městské knihovny v Praze už jednou v radě do letošního března působil. O místo v radě po spisovateli Jiřím Padevětovi, který rezignoval, protože na podzim kandiduje do Senátu v centru Prahy, usilovalo pět kandidátů.

O post se ucházeli i bývalý ministr kultury Daniel Herman, historik Jiří Rajlich, právník a bývalý producent Richard Němec a Alice Němcová Tejkalová. Ta byla po ukončení novinářské kariéry mimo jiné děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucí katedry žurnalistiky na této fakultě.

Herman, Řehák, Rajlich i Němec se v úterý představili v Senátu při veřejném slyšení, Němcová Tejkalová se z něj omluvila z rodinných důvodů.

Šestici členů Rady ČT v červnu zvolila Sněmovna, volbu si ohlídala vládní koalice

Sněmovna začátkem června ve veřejné volbě zvolila šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, učitelka Lucie Plíšková, která připravovala podcast Sorry, jako! s předsedou ANO Andrejem Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.

Všechny prosadila vládní koalice, jen pro Chalupského byli také poslanci ODS a hnutí STAN.

Vládní koalice obětovala dosavadní členy Rady ČT Pavla Matochu a Romana Bradáče. „Pan Matocha a Bradáč nedostanou naši podporu,“ oznámil už před volbou za celou vládní koalici ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. Volbu nových členů Rady ČT totiž blokovala opozice a upozorňovala, že nad Matochou a Bradáčem visí podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT.

Nahrávku, na níž údajně mluví Matocha s Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner. Matocha uvedl, že na Wollnera podá žalobu a trestní oznámení.

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