Senát navrhl vyznamenat Alici Masarykovou, Kuberu nebo Donutila

  23:33aktualizováno  23:33
Zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garrigue Masaryková, bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera či někdejší ústavní soudce Vojen Güttler figurují mezi 110 návrhy na nejvyšší státní ocenění, které schválila ve středu horní parlamentní komora. K nominovaným patří i herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová Šimková nebo choreograf Yemi A. D.
Adepty na Řád bílého lva jsou major četnictva Jindřich Biskup za účast v protinacistickém odboji a generálové a legionáři Prokop Kumpošt a Jan Vančura. Masaryková a Kubera figurují v desítce kandidátů na Řád TGM spolu s Václavem Sedláčkem, který byl tak jako student Jan Opletal zastřelen při potlačení protinacistických demonstracích 28. října 1939 v Praze.

Medaili Za hrdinství by si podle senátorů letos zasloužili spolu s dalšími deseti navrženými otec a syn Tomášové Machatí, kteří loni v listopadu v Chrastavě na Liberecku zachránili život jedenáctiletému chlapci, kterému náhle selhalo srdce. K adeptům patří také Tomáš Hercík za pomoc svým kolegům z Filozofické fakulty Karlovy univerzity i policii při tragické střelbě v prosinci 2023.

Nejpočetnější skupinu tvoří 86 návrhů na medaili Za zásluhy. Mezi navržené patří kromě trojice herců spisovatel a dramatik Ladislav Smoček, hudebník Michal Prokop nebo šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov. Na stejné ocenění byli nominováni i profesor matematiky Milan Hejný, kardiolog Jan Janoušek, fyzik a emeritní rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl nebo geograf a hydrolog Bohumír Janský.

V seznamu nominovaných je z bývalých členů Senátu také někdejší ministr vnitra Jan Ruml, bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, diplomatka Jaroslava Moserová a lékař Richard Sequens.

Zatím nejvíce kandidátů navrhl Senát předloni, a to 125 v rámci 114 nominací, z nichž některé byly společné pro více adeptů. Jedna z nich se týkala šestičlenné odbojové skupiny bratří Mašínů, které horní parlamentní komora stejně jako loni nenavrhla. Prezident Petr Pavel dal opakovaně najevo, že by měl s jejich oceněním problém.

