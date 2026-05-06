Rozhodl o tom přes výhrady části svých členů, kteří úpravu označovali za nesystémovou. Novelu o zdravotním pojištění nyní dostane k podpisu prezident.
Převod je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) reakcí na rozkolísání systému v posledních čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám, kdy výdaje oborových pojišťoven převyšovaly jejich příjmy. Na takové mimořádné situace neumí nynější přerozdělovací mechanismus podle ministra reagovat.
Částka, která se bude přesouvat mezi pojišťovnami, se podle zdůvodnění odvíjí od zdravotního pojištění uprchlíků z Ukrajiny. Za běžence před ruskou válkou na Ukrajině platí pojistné stát. U VZP má pojištění podle důvodové zprávy devět z deseti těchto Ukrajinců, přičemž čerpají významně méně péče než jiní lidé. VZP do konce loňského října vydělala ve skupině ukrajinských pojištěnců zhruba 10,5 miliardy korun a šestice oborových pojišťoven dohromady asi 2,6 miliardy korun.
Rozdělovat se bude podle novely rozdíl mezi zisky VZP a zaměstnaneckých pojišťoven. „Bez takového opatření je ohrožena již v krátkodobém horizontu splatnost poskytnutých hrazených zdravotních služeb vůči poskytovatelům,“ uvedl Vojtěch. Potřebné zásadnější reformy systému veřejného zdravotního pojištění ke zvýšení jeho odolnosti a efektivity podle něj není možné činit v situaci, kdy hrozí ukončení činnosti několika zaměstnaneckých pojišťoven částečně i z důvodů, které nebyly schopny ovlivnit.
Za nesystémové řešení označila novelu například lidovecká senátorka Ivana Váňová, podle níž by na vyčerpání finančních rezerv menších pojišťoven neměli doplácet klienti VZP. Ministr ji ujišťoval, že péči o ně přerozdělení neohrozí.
„Nejdříve musíme stabilizovat, abychom mohli reformovat,“ uvedl Vojtěch k volání senátorů po reformě systému zdravotního pojištění. Tomáš Třetina (TOP 09) doporučoval snížit počet zdravotních pojišťoven z celkových sedmi na pět až tři. Vojtěch to nevyloučil, zároveň ale podotkl, že nelze slučovat pojišťovny v hospodářských problémech. Zároveň uvedl, že je lepší mít více pojišťoven než jednu monopolní jako ve Velké Británii.
Ministr také slíbil zvýšit pro příští rok platby za státní pojištěnce. Poukázal i na to, že nároky systému se budou zvyšovat kvůli tomu, že porodnost v Česku byla loni nejnižší v historii od 18. století, zatímco do 15 let se zdvojnásobí počet lidí nad 80 let, kteří budou potřebovat zdravotní péči.
23. února 2026