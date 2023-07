Senát kývl na zvýšení spotřební daně z nafty. Upraví nejspíš zákoník práce

Zvýšení spotřební daně z nafty o 1,50 korun na litr schválil Senát. Daň se tak vrátí na úroveň před loňským červnem. „V reakci na ceny pohonných hmot jsme původně snížili spotřební daň. Vracíme to na původní úroveň, nikoho to neohrozí,“ řekl senátorům ministr financí Zbyněk Stanjura. Litr nafty to může zdražit zhruba o 1,80 Kč.