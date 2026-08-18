Senátoři tepou vládu kvůli omezení pravomocí prezidenta. Msta, kritizují

Horní komora obě předlohy na nadcházející schůzi pravděpodobně zamítne. Opět by je v takovém případě posuzovala Sněmovna, která by očekávaná senátní veta koaliční většinou patrně přehlasovala.
Pravomoci hlavy státu k vedoucím stálých misí podle senátní komise výslovně zakotvil zákon o zahraniční službě teprve před devíti lety s odvoláním na dosavadní ústavní praxi. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil ve Sněmovně pozměňovacím návrhem poslanec Libor Vondráček (SPD/Svobodní).
Podle předsedy senátní komise Zdeňka Hraby z klubu ODS a TOP 09 se tím ale ve skutečnosti pravomoc neomezí, protože je dána ústavou. „Pouhým prostým zákonem se nedá omezit ústava,“ uvedl.
O tom, že jde o protiústavní krok, je přesvědčena také končící senátorka Miroslava Němcová (ODS). „Nápad s odejmutím pravomoci prezidenta je jenom nějaká zlomyslnost nebo msta,“ míní. Obdobně se vyjadřovali zástupci sněmovní opozice, podle nich jde o vyřizování si účtů s nynějším prezidentem Petrem Pavlem.
Pavel už v březnu uvedl, že ke změně nynější praxe v pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí nevidí důvod. Hrad po sněmovním schválení zákona sdělil, že jde o další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Záležitost možná nakonec skončí u Ústavního soudu.
Vondráček argumentoval zejména některými zahraničními úpravami a zdůrazňoval, že Česko je parlamentní, nikoli prezidentská republika. Nezastíral ale, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si Pavel podle Vondráčka vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce.
Vedoucí stálých misí bude podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí, uvádí zdůvodnění pozměňovacího návrhu. Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident.
V důvodové zprávě Vondráček také napsal, že v případě vedoucích zastupitelských úřadů vyplývá pravomoc prezidenta přímo z ústavy. U vedoucích stálých misí podle něho jednoznačná není, když příslušná část ústavy používá pojem zastupitelská mise. „Komentářová literatura se při výkladu tohoto pojmu shoduje na tom, že vedoucími zastupitelských misí jsou ve světle článku 14 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích míněni vedoucí diplomatických misí v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance u hlavy přijímajícího státu,“ uvedl.
Dříve již omezení prezidentských pravomocí odmítl ústavně-právní výbor.