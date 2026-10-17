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Senátní volby 2026: Do kdy se v sobotu volí a jak hlasovat ve 2. kole

Autor:
  8:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Začal druhý den druhého kola senátních voleb. Lidé vybírají senátora ve 22 obvodech napříč celou republikou. Voliči už vybrali pět nových senátorů v prvním kole volby před týdnem. Do kdy mají v sobotu otevřeno volební místnosti? Kde a kdy voliči získají volební lístky? Jak se hlasuje?

Kdy je otevřená volební místnost?

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. V sobotu jsou volební místnosti otevřené do 14 hodin.

Ve zvláštních případech může komise odložit hlasování až o jednu hodinu či ho přerušit, když nastanou neočekávané okolnosti, které znemožní zahájit hlasování nebo v něm pokračovat. Může se to stát například při havárii vody nebo zdravotních problémech. Komise ale musí voliče o změně informovat.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Kde je moje volební místnost a voličský průkaz?

Volič hlasuje v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.

Malé obce zpravidla tvoří jeden volební okrsek a pro hlasování je zřízena jedna volební místnost. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, zveřejní starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a kde se nacházejí volební místnosti těchto okrsků.

V případě nejasností se obraťte přímo na obecní úřad.

Druhé kolo senátních voleb. Volební místnost ve školce Bachmačská v Kolíně, kde se rozhoduje mezi Michaelem Kašparem (STAN) a Andreou Brzobohatou (ANO). (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku David Smoljak Praha-Vinoř. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
54 fotografií

Voličský průkaz lze v senátních volbách použít, ale jen na území daného volebního okrsku. Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.

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Jak se volí ve 2. kole senátních voleb?

Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách je jednoduchý:

  • volič má jen jeden hlas;
  • vybírá jediný hlasovací lístek;
  • na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.

Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou vybere jednoho ze dvou postupujících kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky.

Kde a kdy dostanu hlasovací lístky?

Ve druhém kole voliči vždy obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

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Bez platné občanky či pasu volit nelze

Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady.

U ní je třeba myslet na to, aby se telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Odborníci doporučují aplikaci v dostatečném předstihu aktualizovat v klidu a nezdržovat se tím ve volební místnosti.

Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.

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Kde se volí v druhém kole?

Číslo obvoduObvodStávající senátor
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)
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