Kdy je otevřená volební místnost?
Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. V sobotu jsou volební místnosti otevřené do 14 hodin.
Ve zvláštních případech může komise odložit hlasování až o jednu hodinu či ho přerušit, když nastanou neočekávané okolnosti, které znemožní zahájit hlasování nebo v něm pokračovat. Může se to stát například při havárii vody nebo zdravotních problémech. Komise ale musí voliče o změně informovat.
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Senátní volby 2026: druhé kolo
Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště
Kde je moje volební místnost a voličský průkaz?
Volič hlasuje v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.
Malé obce zpravidla tvoří jeden volební okrsek a pro hlasování je zřízena jedna volební místnost. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, zveřejní starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a kde se nacházejí volební místnosti těchto okrsků.
V případě nejasností se obraťte přímo na obecní úřad.
Voličský průkaz lze v senátních volbách použít, ale jen na území daného volebního okrsku. Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.
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Jak se volí ve 2. kole senátních voleb?
Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách je jednoduchý:
- volič má jen jeden hlas;
- vybírá jediný hlasovací lístek;
- na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.
Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou vybere jednoho ze dvou postupujících kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky.
Kde a kdy dostanu hlasovací lístky?
Ve druhém kole voliči vždy obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.
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Bez platné občanky či pasu volit nelze
Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady.
U ní je třeba myslet na to, aby se telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Odborníci doporučují aplikaci v dostatečném předstihu aktualizovat v klidu a nezdržovat se tím ve volební místnosti.
Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.
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Kde se volí v druhém kole?
|Číslo obvodu
|Obvod
|Stávající senátor
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)