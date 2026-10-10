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Volby do Senátu 2026: Česko vybírá své zástupce v 27 obvodech

  8:08aktualizováno  8:08
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Zaměstnanci městské části Praha 9 začali ráno s rozvozem uren a dalšího vybavení pro volební místnosti. (12. ledna 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česká republika vybírá své zástupce do Senátu v celkem 27 obvodech. Volební místnosti jsou otevřeny do dnešních 14 hodin, poté začne sčítání hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, bude se přesně o týden později konat druhé kolo. Minimálně v Rychnově nad Kněžnou ale k tomuto scénáři nedojde. Je to jediný obvod, kde jsou pouze dva kandidáti.

Favoritem je zde kandidát TOP 09 Jan Grulich. Odborníci a bookmakeři ale vítězství již v prvním kole předpovídají také hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi z Lidovců. Ten kandiduje proti Petře Absolonové (ANO) a Jaroslavu Fládrovi (Přísaha) ve Vyškově.

Velkým favoritem je podle bookmakerů za Naše Česko ve Strakonicích i Tomáš Fiala, v Příbrami je to Petr Štěpánek za hnutí STAN, které letos celkově obhajuje 11 mandátů v horní komoře.

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
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Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
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Jinde se očekávají dvoukolová klání. Opakem Rychnova nad Kněžnou co do počtu kandidátů je senátní obvod Praha 1, kde je ale i kus městské části Praha 7 a Praha-Troja. Zde je kandidátů hned devět. Mezi nejvýraznější tváře patří spisovatel Jiří Padevět, který se těší podpoře hnutí STAN. Dále pak tento obvod uvidí i souboj bratří Čižinských.

Zajímavý souboj se čeká i v Plzni. Tam jde s podporou hnutí STAN do boje bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. A to i přes dohodu s ODS, v rámci které mělo hnutí STAN slíbit, že svého kandidáta nenasadí. Za Občanské demokraty v krajském městě totiž kandiduje oblíbený senátor Lumír Aschenbrenner. Sám předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz řekl, že tento krok hnutí STAN ho mrzí.

Kandidáti do Senátu

Jednu z nejvýraznějších kampaní měla kandidátka hnutí ANO v Chebu Sandra Tsoukernik. Tam ji přijel podpořit sám Andrej Babiš a na akci vystoupil i zpěvák Michal David. Ten podle sázkových kanceláří dokonce zahýbal kurzy. Kandidát hnutí STAN Miroslav Plevný se podle bookmakerů dostal z pozice jasného favorita do pozice outsidera.

V Kladně je zase výrazným kandidátem bývalý ústavní soudce Aleš Gerloch. Ten se dokonce dočkal i podpory bývalého prezidenta Miloše Zemana už před volbami, včera ho Zeman ho v Lánech podpořil i svým hlasem. Zároveň po své volbě uvedl, že by Senát zrušil. Zemanovy podpory se dočkal i Milan Loprais v obvodu Ostrava-město. Loprais kandiduje za hnutí PRO Jindřicha Rajchla a kandiduje i proti kandidátce hnutí ANO Lucii Baránkové Vilamové.

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