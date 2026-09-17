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Senátní volby 2026: Přehled kandidátů. Kdo vyhraje a kdo obhájí mandát?

Petra Škraňková
  7:47
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Volby (ilustrační foto)

Volby (ilustrační foto) | foto: ČTK

Ve volbách do třetiny Senátu kandiduje v roce 2026 celkem154 lidí. V horní komoře parlamentu zastoupí voliče z třetiny obvodů, zvoleni budou na šest let. První kolo senátních voleb proběhne v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026, druhé kolo o týden později, v pátek 16. a v sobotu 17. října. Tady je seznam všech kandidátů.

Do senátních voleb 2026 se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů ve 27 volebních obvodech. Z toho je 120 mužů a 34 žen; průměrný věk kandidátů je 57 let a téměř 38 procent z nich je bez politické příslušnosti.

Nejvíc kandidátů je v obvodu Praha 1, kde jich kandiduje devět, nejméně v obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde jsou pouze dva.

Největší skupinu mezi 27 senátory, kterým v říjnu 2026 končí šestileté funkční období, tvoří zástupci STAN nebo senátoři dnes spojení s klubem STAN – celkem 11. Druhou nejsilnější skupinou je ODS s pěti senátory, následuje KDU-ČSL se třemi, po dvou mandátech obhajují politici TOP 09 a SEN 21. Po jednom končícím senátorovi mají ANO, Piráti, Svobodní a Hradecký demokratický klub.

V jakých městech se letos konají volby do Senátu a kdo v nich kandiduje? Podívejte se.

Kandidáti do Senátu

Senát je horní komora českého parlamentu. Často do něj kandidují zkušení komunální a regionální politici, starostové či hejtmani, ale také lékaři, právníci, akademici, podnikatelé nebo známé veřejné osobnosti. I letošní kandidátky znovu ukazují velmi pestré profesní složení.

Kandidáti do Senátu 2026 podle obvodů

Přinášíme přehled kandidátů v jednotlivých okrscích seřazených podle abecedy:

Brno-město – senátní volební obvod č. 60

  • senátor 2020–2026: Zdeněk Papoušek
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Štěrba Jaroslav prof. MUDr. Ph.D.64ANOpřednosta kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MUŠlapanice
5Zitterbart Karel MUDr. Ph.D.48STANdětský lékař z Polikliniky Lesná, senátorMokrá-Horákov
1Papoušek Zdeněk PhDr.69ODSsenátor, sociologBrno
6Turánek Jaroslav prof. RNDr. CSc., DSc.68SPDvědecký pracovník a vysokoškolský pedagogBrno
2Samková Klára Alžběta JUDr. Ph.D.63Stačilo!advokátkaPraha 2
3Holcnerová Veronika42Kruhdatová inženýrkaBrno

Česká Lípa – senátní volební obvod č. 36

  • senátor 2020–2026: Jiří Vosecký
  • politická příslušnost: SLK
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Volfová Jitka Ing.57ANOstarostka města Česká LípaČeská Lípa
1Vomáčka Vít Ing. MBA66ODSmístostarosta obce KravařeKravaře
2Vosecký Jiří75NKsenátor Parlamentu ČR, regionální patriotOkrouhlá
4Hamrský Leoš69KSČMtechnik mlynářské a pekárenské výrobyLiberec
5Půta Martin55SLKhejtman Libereckého krajeHrádek nad Nisou

Děčín – senátní volební obvod č. 33

  • senátor 2020–2026: Zbyněk Linhart
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Hejcman Michal prof. RNDr. Mgr. Ph.D. et Ph.D.50ANOuniverzitní profesor, vědecMšec
3Linhart Zbyněk Ing.57STANSenátor, místostarosta města Krásná LípaKrásná Lípa
1Skalický Jan Ing.61PROdopravní expert a vodohospodářDěčín
2Lehká Anna Mgr. Ing.54MÍSTNÍ HNHRMnáměstkyně primátora městaDěčín
5Štross Miroslav Ing. arch.41ZeleníarchitektDěčín

Frýdek-Místek – senátní volební obvod č. 69

  • senátor 2020–2026: Helena Pešatová
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
6Pešatová Helena RNDr.67STANsenátorka, starostka městaFrýdlant nad Ostravicí
5Krpel Tomáš Mgr.59SPDpedagog, předseda kontrolního výboru města Frýdek-MístekFrýdek-Místek
1Hrnčárek Petr Ing.73KSČMelektroinženýr (důchodce)Ostravice
2Korč Petr50NMFMlídr Našeho Města F-MFrýdek-Místek
3Lisková Nela51NEZLOMNÍpodnikatelka, spisovatelkaKrmelín
4Hompora René55Švýcarská dem.manažer ve zdravotnictvíFrýdek-Místek
7Navrátil Zdeněk Ing.62Evomajitel společnosti, předsedaFrýdek-Místek

Hradec Králové – senátní volební obvod č. 45

  • senátor 2020–2026: Jan Holásek
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: SEN 21 a Piráti
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Hůlková Jana DiS.42ANOnáměstkyně hejtmana pro sociální oblastHradec Králové
7Dvořák Martin Ing.69STANdiplomat, bývalý hradecký primátor a ministrHradec Králové
6Ceralová Petrofová Zuzana Mgr.58ODSpodnikatelka, prezidentka společnosti PETROF a předsedkyně Správní rady UHKHvozdnice
4Picek Ivan Mgr.60SPDIT specialista, zastupitel města Hradec KrálovéHradec Králové
1Nebeská Monika Ing.57NKpředsedkyně představenstva Zemědělské družstvo VšestaryHradec Králové
2Dryml Vladimír MUDr.74ČSSDlékař chirurg, býv. senátorHradec Králové
5Holásek Jan JUDr. LL.M.53RHsenátor za Hradecko, právníkHradec Králové

Cheb – senátní volební obvod č. 3

  • senátor 2020–2026: Miroslav Plevný
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Tsoukernik Sandra Mgr.41ANOmanažerka, filantropkaChodová Planá
1Plevný Miroslav prof. Dr. Ing.60STANsenátor za Chebsko a Tachovsko, vysokoškolský profesor na Fakultě ekonomické ZČUCheb
6Reis Ivan65SPDhudebník, živnostníkCheb
2Keblúšek Vladimír46podnikatel, moderátorCheb
3Hojda Pavel Ing.73KSČMvedoucí technický pracovník, nyní v důchoduCheb
5Černá Štěpánka Mgr. MBA48VOKředitelka školyCheb

Karviná – senátní volební obvod č. 75

  • senátor 2020–2026: Ondřej Feber
  • politická příslušnost: ANO
  • senátorský klub: ANO 2011
  • neobhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
5Brzyszkowská Lenka50ANOstarostka města OrlováOrlová
1Polách Aleš MUDr.48ODSlékař-stomatologDětmarovice
2Szyja Mariam MUDr.45Pirátizubařka a digitální tvůrkyněKarviná
3Staněk Pavel Ing.59SPDčlen rady Moravskoslezského kraje, místostarosta města RychvaldRychvald
4Světnička Karel Mgr. et Bc.66JaSaNprávník, nezávislý publicistaHavířov
6Galia Roman Mgr. Bc.51SOCDEMsociální pedagogOrlová
7Kazík Petr Ing. Ph.D.62OKředitel Slezského divadla v OpavěKarviná

Kladno – senátní volební obvod č. 30

  • senátor 2020–2026: Adéla Sucharda Šípová
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: SEN 21 a Piráti
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
6Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc.71ANOuniverzitní profesor, expert na ústavní právoPraha
5Paták Petr Mgr. DiS., MBA41ODSředitel střední školyKladno
2Sucharda Šípová Adéla Mgr.46Pirátisenátorka Parlamentu ČR, advokátkaDoksy
4Machalová Marcela Mgr. Bc. MBA64SPDpedagog, manažerka distančního studia KladnoKladno
1Klas Jan Ing.63generální ředitelPraha
3Pelc Jaroslav55PŘÍSAHAOSVČKladno

Kolín – senátní volební obvod č. 42

  • senátor 2020–2026: Pavel Kárník
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • neobhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
1Brzobohatá Andrea55ANOpráce s handicapovanými lidmiŠkvorec
7Kašpar Michael Mgr.43STANstarosta KolínaKolín
3Schulz Roman Mgr.58ODSstarosta PoděbradPoděbrady
6Dušek Antonín Ing.70SPDministerský rada, manažer ve výroběMalešov
2Sehnal Pavel Ing.62APBmajitel Obchodních tiskáren KolínPraha 18
4Třeštik František70JaSaNviceprezident Smíšené obchodní komory Česká republika - IndonésiePoděbrady
5Rynekr Jiří50KSČMspecialista pojistných událostíKouřim

Litovel – senátní volební obvod č. 66

  • senátor 2020–2026: Marek Ošťádal
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Škurek Martin JUDr. Ph.D.42ANOvysokoškolský pedagogMohelnice
2Jelínek Pavel Ing. PhD.63SPDnáměstek hejtmana, zastupitel města OlomouceOlomouc
1Kohajda Michael doc. JUDr. Ph.D.45KDU-ČSLprávník, rektor univerzityŠumperk
4Beil Zdeněk73Levicešachový trenér mládežeMladějov na Moravě
5Ošťádal Marek5324/7senátorNáklo

Louny – senátní volební obvod č. 6

  • senátor 2020–2026: Ivo Trešl
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
6Mikoláš Jaroslav Ing.71ANOzemědělecLišany
5Trešl Ivo MUDr.54STANlékař - chirurg, traumatologRakovník
1Hrbáček Vladislav Bc. et Bc.48SPDfyzioterapeut, zastupitel města ŽatecŽatec
2Kobza Jiří70Stačilo!geolog, diplomatPetrov
3Steiner Leo Mgr.55JsmePRO!učitel, manažer a dotační expertSmolnice
4Hluštíková Ivana Bc.53Zeleníasistentka pedagoga, vychovatelkaLouny

Ostrava-město – senátní volební obvod č. 72

  • senátor 2020–2026: Ondřej Šimetka
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Baránková Vilamová Lucie Ing. Ph.D.42ANOstarostka PorubyOstrava
3Šimetka Ondřej doc. MUDr. Ph.D., MBA56ODSlékař, vysokoškolský učitelHáj ve Slezsku
1Loprais Milan50PROekonomický poradceFrenštát pod Radhoštěm
2Jančík Petr doc. Ing. Ph.D.66Ostravakvysokoškolský pedagogOstrava
5Štědroň Radoslav RNDr.71Švýcarská dem.geograf, OSVČOstrava
6Iwoniak Radek Ing.50ČSSDOSVČ projektantOstrava
7Režný Štefan58ReMeKOSVČOstrava

Pelhřimov – senátní volební obvod č. 15

  • senátor 2020–2026: Jaroslav Chalupský
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
5Kozár Michal Mgr. Ing. MBA43ANOstarosta města Jindřichův HradecJindřichův Hradec
3Med Ladislav66ODSstarosta městaPelhřimov
4Pavlů Řádová Lucie Mgr.43SPDobchodní manažerka, lektorka jazykůŽeliv
1Chalupský Jaroslav Ing.52HSRnezávislý senátor, ekonomJindřichův Hradec
2Hodáč Pavel57KSČMjednatel firmyPelhřimov
6Kubisková Karolína Ing.41VÝZVApodnikatelkaKamenice nad Lipou

Plzeň-město – senátní volební obvod č. 9

  • senátor 2020–2026: Lumír Aschenbrenner
  • politická příslušnost: ODS
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
7Kantorová Lucie Mgr. et Mgr.40ANOučitelka, náměstkyně primátora pro oblast školstvíPlzeň
5Řehka Karel51STANbezpečnostní analytik, pedagogBdeněves
2Aschenbrenner Lumír Ing.66ODSstarosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany, senátorPlzeň
8Líška Július Ing.60SPDmanažer v mezinárodní společnostiPlzeň
1Novák Jaroslav72JaSaNkonzultantPlzeň
3Pousková Daniela MUDr.69PRO PLZEŇlékařkaPlzeň
4Janský Bohumír prof. RNDr. CSc.73SEN 21univerzitní profesorPraha
6Valenta Jiří PhDr. Ing. DBA60KSČMpedagog, zastupitel krajePlzeň

Praha 1 – senátní volební obvod č. 27

  • senátor 2020–2026: Miroslava Němcová
  • politická příslušnost: ODS
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • neobhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
5Dudra Ján doc. MUDr. Ph.D.,MPH62ANOředitel VFN Praha, lékař urgentní medicínyPraha 4
7Padevět Jiří PhDr.60STANnakladatel a spisovatelPraha 4
1Morštadt Jiří Dipl. Ing.59Generacepodnikatel, vydavatelPraha 1
2Čižinský Pavel Mgr.49LeviceadvokátPraha
3Štern Jan Ing.73TEAMproducentPraha 4
4Ryvola Vojtěch Ing.61GENradní MČ Praha 1Praha 1
6Pešek Jiří Pavel Ing.68Švýcarská dem.biochemik, pedagog a bývalý diplomatPraha 4
8Čižinský Jan48PRAHA SOBĚstarosta Prahy 7, historikPraha 7
9Kolman Vladimír Ing. Ph.D., MBA75SOCDEMekonomPraha

Praha 5 – senátní volební obvod č. 21

  • senátor 2020–2026: Václav Láska
  • politická příslušnost: SEN 21
  • senátorský klub: SEN 21 a Piráti
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
1Brož Lubomír Ing.60ANOčlen rady městské části Praha 5, ekonomPraha 5
6Sáblík Radko Ing.64ODSředitel Smíchovské středníMníšek pod Brdy
5Spirov Pavel Ing. Ph.D.42SPDvysokoškolský pedagog, vědecko-technický pracovníkPraha
2Šarapatka Zdeněk PaedDr. Ph.D.68TOP 09publicista, politický komentátorPraha
3Láska Václav Mgr.52SEN 21senátorPraha 5
4Augustín Ľubomír54PŘÍSAHAprávník, ekonomSenohraby
7Prokšanová Petra Mgr.41KSČMsocioložka, marketérkaPraha

Praha 9 – senátní volební obvod č. 24

  • senátor 2020–2026: David Smoljak
  • politická příslušnost: STAN
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Žalud Radek DiS.40ANOIT specialista, hudebníkLipí
2Smoljak David67STANsenátor, bojovník za nezávislost médiíPraha-Vinoř
5Pecková Dagmar65ODSoperní pěvkyně, herečkaPraha 4
1Batyiová Darina44Kruhfinanční analytičkaPraha 9
3Laube Bedřich Bc.57Svobodnímanažer v automobilovém průmyslu a dopravě, zastupitel Praha 9Praha 9

Přerov – senátní volební obvod č. 63

  • senátor 2020–2026: Jitka Seitlová
  • politická příslušnost: KDU-ČSL
  • senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
  • neobhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
2Vrána Petr Ing.51ANOprimátor města PřerovaPřerov
3Navařík Jakub Mgr. Ph.D.40ODSvědec, podnikatelPřerov
4Chromec Dan55SPDradní Olomouckého kraje, zastupitel města PřerovPřerov
1Obrtel Marek MUDr.59ČSNSlékař - záchranářRokytnice

Příbram – senátní volební obvod č. 18

  • senátor 2020–2026: Petr Štěpánek
  • politická příslušnost: STAN
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
2Daňhová Barbora MUDr. MHA52ANOlékařkaPříbram
1Štěpánek Petr62STANsenátorPetrovice
5Luftová Simona Mgr.53Pirátizastupitelka města Příbram, středoškolská učitelkaPříbram
3Vermach Pavel Ing. Ph.D.68SMSstavební inženýr, specialista státního fondu zaměřeného na rozvoj dostupného bydlení a investic v obcích. Předseda spolku na ochranu přírody a krajiny a podporu občanských aktivit.Praha 9
4Šorna Josef MUDr.73PROlékařLáz
6Podstatzky-Lichtenstein Frank Thomas60ČZSstavební inženýr, elektrikářOhrobec

Rychnov nad Kněžnou – senátní volební obvod č. 48

  • senátor 2020–2026: Jan Grulich
  • politická příslušnost: TOP 09
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
1Sadovský Petr PhDr. MBA57ANOposlanec Parlamentu ČRDobruška
2Grulich Jan Mgr.51TOP 09senátor, ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v DobřanechSedloňov

Strakonice – senátní volební obvod č. 12

  • senátor 2020–2026: Tomáš Fiala
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
1Hrdinová Jana50KDU-ČSLvýrobce lidových krojůČejetice
2Fiala Tomáš MUDr. Bc. MBA69ředitel nemocnice, senátorStrakonice
3Ušatý Miroslav Ing.60Svobodnístarosta Albrechtic nad Vltavou a ekonomAlbrechtice nad Vltavou

Trutnov – senátní volební obvod č. 39

  • senátor 2020–2026: Jan Sobotka
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Chovancová Zuzana MUDr.60ANOprimářka očního oddělení ONTTrutnov
2Sobotka Jan Ing.65STANstarosta města a senátorVrchlabí
1Mráz Radek57SPDpracovník expedice, zastupitel města ÚpiceÚpice
4Beran Hynek Ing.65PROenergetický poradcePraha

Uherské Hradiště – senátní volební obvod č. 81

  • senátor 2020–2026: Josef Bazala
  • politická příslušnost: KDU-ČSL
  • senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Vašica Jiří DiS.49ANOzdravotnický záchranářUherské Hradiště
3Skyba David52SPDjednatel společnosti, lektor a koučOtrokovice
1Březina Otakar60SD-SN20 let starosta obce, bývalý vyšetřovatel Policie ČRKozojídky
2Zelienková Kristýna Ing.52ZVUK 12ředitelka Nadační fond ZETUherský Ostroh
5Balaštíková Margita Mgr.59HOČmanagerTupesy
6Bazala Josef66KDU-ČSLsenátorStaré Město

Vyškov – senátní volební obvod č. 57

  • senátor 2020–2026: Karel Zitterbart
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: Starostové a nezávislí
  • neobhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Absolonová Petra Bc. MBA48ANOvrchní sestra Masarykova onkologického ústavuModřice
1Fládr Jaroslav Bc.54PŘÍSAHAstarosta obceStudnice
2Grolich Jan Mgr.42KDU-ČSLhejtman Jihomoravského krajeVelatice

Zlín – senátní volební obvod č. 78

  • senátor 2020–2026: Tomáš Goláň
  • politická příslušnost: ODS
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Sedlařík Vladimír prof. Ing. Ph.D.46ANOakademický pracovníkZlín
5Mitáček Ivo PhDr. Mgr.54STANporadce pro bezpečnost a krizové řízeníZlín
2Goláň Tomáš Ing.57ODSdaňový poradce a senátorZlín
1Nečas Lubomír MUDr.71SPDpraktický a tělovýchovný lékař, zastupitel Zlínského krajeZlín
3Doleček Jan54KSČMvydavatelZubří
6Dlouhý Pavel Mgr. MBA56SEN 21ředitel základní školyZlín

Znojmo – senátní volební obvod č. 54

  • senátor 2020–2026: Tomáš Třetina
  • politická příslušnost: TOP 09
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Kyněra Jiří68ANOtrenérZnojmo
1Růžička Jindřich48NKpodnikatelDobšice
2Třetina Tomáš Mgr.54TOP 09senátor a bývalý starostaMoravský Krumlov
4Rédová Fajmonová Petra50Stačilo!zdravotní sestraBrno
5Beranová Bohumila53HRmístostarostka města ZnojmaZnojmo
6Černý Pavel52PŘÍSAHAmanažer a podnikatelLoděnice

Žďár nad Sázavou – senátní volební obvod č. 51

  • senátor 2020–2026: Josef Klement
  • politická příslušnost: KDU-ČSL
  • senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Černý Radek MUDr.53ODSlékař - ortopedŽďár nad Sázavou
1Koten Radek61SPDposlanec, zastupitel Kraje VysočinaVojnův Městec
2Klement Josef Ing.55KDU-ČSLsenátorŽďár nad Sázavou
3Šmarda Michal51Voltstarosta Nového Města na MoravěNové Město na Moravě
5Moos David44SD-SNIT a datový specialista, informatikSenetářov

Senátoři mají své kanceláře v regionech, přijímají podněty občanů a kromě práce ve volebním obvodu se podílejí na schvalování zákonů, ústavních změn či mezinárodních smluv.

Zájem voličů o senátní volby bývá ale tradičně nižší než o sněmovní: v roce 2024 přišlo v prvním kole v průměru 30,47 % voličů, ve druhém už jen 17,54 %.

Volby 2026

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