Senátní volby 2026: Přehled kandidátů. Kdo vyhraje a kdo obhájí mandát?

Ve volbách do třetiny Senátu kandiduje v roce 2026 celkem154 lidí. V horní komoře parlamentu zastoupí voliče z třetiny obvodů, zvoleni budou na šest let. První kolo senátních voleb proběhne v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026, druhé kolo o týden později, v pátek 16. a v sobotu 17. října. Tady je seznam všech kandidátů.
Do senátních voleb 2026 se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů ve 27 volebních obvodech. Z toho je 120 mužů a 34 žen; průměrný věk kandidátů je 57 let a téměř 38 procent z nich je bez politické příslušnosti.
Nejvíc kandidátů je v obvodu Praha 1, kde jich kandiduje devět, nejméně v obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde jsou pouze dva.
Největší skupinu mezi 27 senátory, kterým v říjnu 2026 končí šestileté funkční období, tvoří zástupci STAN nebo senátoři dnes spojení s klubem STAN – celkem 11. Druhou nejsilnější skupinou je ODS s pěti senátory, následuje KDU-ČSL se třemi, po dvou mandátech obhajují politici TOP 09 a SEN 21. Po jednom končícím senátorovi mají ANO, Piráti, Svobodní a Hradecký demokratický klub.
V jakých městech se letos konají volby do Senátu a kdo v nich kandiduje? Podívejte se.
Senát je horní komora českého parlamentu. Často do něj kandidují zkušení komunální a regionální politici, starostové či hejtmani, ale také lékaři, právníci, akademici, podnikatelé nebo známé veřejné osobnosti. I letošní kandidátky znovu ukazují velmi pestré profesní složení.
Kandidáti do Senátu 2026 podle obvodů
Přinášíme přehled kandidátů v jednotlivých okrscích seřazených podle abecedy:
- senátor 2020–2026: Zdeněk Papoušek
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Štěrba Jaroslav prof. MUDr. Ph.D.
|64
|ANO
|přednosta kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU
|Šlapanice
|5
|Zitterbart Karel MUDr. Ph.D.
|48
|STAN
|dětský lékař z Polikliniky Lesná, senátor
|Mokrá-Horákov
|1
|Papoušek Zdeněk PhDr.
|69
|ODS
|senátor, sociolog
|Brno
|6
|Turánek Jaroslav prof. RNDr. CSc., DSc.
|68
|SPD
|vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog
|Brno
|2
|Samková Klára Alžběta JUDr. Ph.D.
|63
|Stačilo!
|advokátka
|Praha 2
|3
|Holcnerová Veronika
|42
|Kruh
|datová inženýrka
|Brno
- senátor 2020–2026: Jiří Vosecký
- politická příslušnost: SLK
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Volfová Jitka Ing.
|57
|ANO
|starostka města Česká Lípa
|Česká Lípa
|1
|Vomáčka Vít Ing. MBA
|66
|ODS
|místostarosta obce Kravaře
|Kravaře
|2
|Vosecký Jiří
|75
|NK
|senátor Parlamentu ČR, regionální patriot
|Okrouhlá
|4
|Hamrský Leoš
|69
|KSČM
|technik mlynářské a pekárenské výroby
|Liberec
|5
|Půta Martin
|55
|SLK
|hejtman Libereckého kraje
|Hrádek nad Nisou
- senátor 2020–2026: Zbyněk Linhart
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Hejcman Michal prof. RNDr. Mgr. Ph.D. et Ph.D.
|50
|ANO
|univerzitní profesor, vědec
|Mšec
|3
|Linhart Zbyněk Ing.
|57
|STAN
|Senátor, místostarosta města Krásná Lípa
|Krásná Lípa
|1
|Skalický Jan Ing.
|61
|PRO
|dopravní expert a vodohospodář
|Děčín
|2
|Lehká Anna Mgr. Ing.
|54
|MÍSTNÍ HNHRM
|náměstkyně primátora města
|Děčín
|5
|Štross Miroslav Ing. arch.
|41
|Zelení
|architekt
|Děčín
- senátor 2020–2026: Helena Pešatová
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|6
|Pešatová Helena RNDr.
|67
|STAN
|senátorka, starostka města
|Frýdlant nad Ostravicí
|5
|Krpel Tomáš Mgr.
|59
|SPD
|pedagog, předseda kontrolního výboru města Frýdek-Místek
|Frýdek-Místek
|1
|Hrnčárek Petr Ing.
|73
|KSČM
|elektroinženýr (důchodce)
|Ostravice
|2
|Korč Petr
|50
|NMFM
|lídr Našeho Města F-M
|Frýdek-Místek
|3
|Lisková Nela
|51
|NEZLOMNÍ
|podnikatelka, spisovatelka
|Krmelín
|4
|Hompora René
|55
|Švýcarská dem.
|manažer ve zdravotnictví
|Frýdek-Místek
|7
|Navrátil Zdeněk Ing.
|62
|Evo
|majitel společnosti, předseda
|Frýdek-Místek
- senátor 2020–2026: Jan Holásek
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: SEN 21 a Piráti
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Hůlková Jana DiS.
|42
|ANO
|náměstkyně hejtmana pro sociální oblast
|Hradec Králové
|7
|Dvořák Martin Ing.
|69
|STAN
|diplomat, bývalý hradecký primátor a ministr
|Hradec Králové
|6
|Ceralová Petrofová Zuzana Mgr.
|58
|ODS
|podnikatelka, prezidentka společnosti PETROF a předsedkyně Správní rady UHK
|Hvozdnice
|4
|Picek Ivan Mgr.
|60
|SPD
|IT specialista, zastupitel města Hradec Králové
|Hradec Králové
|1
|Nebeská Monika Ing.
|57
|NK
|předsedkyně představenstva Zemědělské družstvo Všestary
|Hradec Králové
|2
|Dryml Vladimír MUDr.
|74
|ČSSD
|lékař chirurg, býv. senátor
|Hradec Králové
|5
|Holásek Jan JUDr. LL.M.
|53
|RH
|senátor za Hradecko, právník
|Hradec Králové
- senátor 2020–2026: Miroslav Plevný
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Tsoukernik Sandra Mgr.
|41
|ANO
|manažerka, filantropka
|Chodová Planá
|1
|Plevný Miroslav prof. Dr. Ing.
|60
|STAN
|senátor za Chebsko a Tachovsko, vysokoškolský profesor na Fakultě ekonomické ZČU
|Cheb
|6
|Reis Ivan
|65
|SPD
|hudebník, živnostník
|Cheb
|2
|Keblúšek Vladimír
|46
|NČ
|podnikatel, moderátor
|Cheb
|3
|Hojda Pavel Ing.
|73
|KSČM
|vedoucí technický pracovník, nyní v důchodu
|Cheb
|5
|Černá Štěpánka Mgr. MBA
|48
|VOK
|ředitelka školy
|Cheb
- senátor 2020–2026: Ondřej Feber
- politická příslušnost: ANO
- senátorský klub: ANO 2011
- neobhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|5
|Brzyszkowská Lenka
|50
|ANO
|starostka města Orlová
|Orlová
|1
|Polách Aleš MUDr.
|48
|ODS
|lékař-stomatolog
|Dětmarovice
|2
|Szyja Mariam MUDr.
|45
|Piráti
|zubařka a digitální tvůrkyně
|Karviná
|3
|Staněk Pavel Ing.
|59
|SPD
|člen rady Moravskoslezského kraje, místostarosta města Rychvald
|Rychvald
|4
|Světnička Karel Mgr. et Bc.
|66
|JaSaN
|právník, nezávislý publicista
|Havířov
|6
|Galia Roman Mgr. Bc.
|51
|SOCDEM
|sociální pedagog
|Orlová
|7
|Kazík Petr Ing. Ph.D.
|62
|OK
|ředitel Slezského divadla v Opavě
|Karviná
- senátor 2020–2026: Adéla Sucharda Šípová
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: SEN 21 a Piráti
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|6
|Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc.
|71
|ANO
|univerzitní profesor, expert na ústavní právo
|Praha
|5
|Paták Petr Mgr. DiS., MBA
|41
|ODS
|ředitel střední školy
|Kladno
|2
|Sucharda Šípová Adéla Mgr.
|46
|Piráti
|senátorka Parlamentu ČR, advokátka
|Doksy
|4
|Machalová Marcela Mgr. Bc. MBA
|64
|SPD
|pedagog, manažerka distančního studia Kladno
|Kladno
|1
|Klas Jan Ing.
|63
|NČ
|generální ředitel
|Praha
|3
|Pelc Jaroslav
|55
|PŘÍSAHA
|OSVČ
|Kladno
- senátor 2020–2026: Pavel Kárník
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- neobhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|1
|Brzobohatá Andrea
|55
|ANO
|práce s handicapovanými lidmi
|Škvorec
|7
|Kašpar Michael Mgr.
|43
|STAN
|starosta Kolína
|Kolín
|3
|Schulz Roman Mgr.
|58
|ODS
|starosta Poděbrad
|Poděbrady
|6
|Dušek Antonín Ing.
|70
|SPD
|ministerský rada, manažer ve výrobě
|Malešov
|2
|Sehnal Pavel Ing.
|62
|APB
|majitel Obchodních tiskáren Kolín
|Praha 18
|4
|Třeštik František
|70
|JaSaN
|viceprezident Smíšené obchodní komory Česká republika - Indonésie
|Poděbrady
|5
|Rynekr Jiří
|50
|KSČM
|specialista pojistných událostí
|Kouřim
- senátor 2020–2026: Marek Ošťádal
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Škurek Martin JUDr. Ph.D.
|42
|ANO
|vysokoškolský pedagog
|Mohelnice
|2
|Jelínek Pavel Ing. PhD.
|63
|SPD
|náměstek hejtmana, zastupitel města Olomouce
|Olomouc
|1
|Kohajda Michael doc. JUDr. Ph.D.
|45
|KDU-ČSL
|právník, rektor univerzity
|Šumperk
|4
|Beil Zdeněk
|73
|Levice
|šachový trenér mládeže
|Mladějov na Moravě
|5
|Ošťádal Marek
|53
|24/7
|senátor
|Náklo
- senátor 2020–2026: Ivo Trešl
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|6
|Mikoláš Jaroslav Ing.
|71
|ANO
|zemědělec
|Lišany
|5
|Trešl Ivo MUDr.
|54
|STAN
|lékař - chirurg, traumatolog
|Rakovník
|1
|Hrbáček Vladislav Bc. et Bc.
|48
|SPD
|fyzioterapeut, zastupitel města Žatec
|Žatec
|2
|Kobza Jiří
|70
|Stačilo!
|geolog, diplomat
|Petrov
|3
|Steiner Leo Mgr.
|55
|JsmePRO!
|učitel, manažer a dotační expert
|Smolnice
|4
|Hluštíková Ivana Bc.
|53
|Zelení
|asistentka pedagoga, vychovatelka
|Louny
- senátor 2020–2026: Ondřej Šimetka
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Baránková Vilamová Lucie Ing. Ph.D.
|42
|ANO
|starostka Poruby
|Ostrava
|3
|Šimetka Ondřej doc. MUDr. Ph.D., MBA
|56
|ODS
|lékař, vysokoškolský učitel
|Háj ve Slezsku
|1
|Loprais Milan
|50
|PRO
|ekonomický poradce
|Frenštát pod Radhoštěm
|2
|Jančík Petr doc. Ing. Ph.D.
|66
|Ostravak
|vysokoškolský pedagog
|Ostrava
|5
|Štědroň Radoslav RNDr.
|71
|Švýcarská dem.
|geograf, OSVČ
|Ostrava
|6
|Iwoniak Radek Ing.
|50
|ČSSD
|OSVČ projektant
|Ostrava
|7
|Režný Štefan
|58
|ReMeK
|OSVČ
|Ostrava
- senátor 2020–2026: Jaroslav Chalupský
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|5
|Kozár Michal Mgr. Ing. MBA
|43
|ANO
|starosta města Jindřichův Hradec
|Jindřichův Hradec
|3
|Med Ladislav
|66
|ODS
|starosta města
|Pelhřimov
|4
|Pavlů Řádová Lucie Mgr.
|43
|SPD
|obchodní manažerka, lektorka jazyků
|Želiv
|1
|Chalupský Jaroslav Ing.
|52
|HSR
|nezávislý senátor, ekonom
|Jindřichův Hradec
|2
|Hodáč Pavel
|57
|KSČM
|jednatel firmy
|Pelhřimov
|6
|Kubisková Karolína Ing.
|41
|VÝZVA
|podnikatelka
|Kamenice nad Lipou
- senátor 2020–2026: Lumír Aschenbrenner
- politická příslušnost: ODS
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|7
|Kantorová Lucie Mgr. et Mgr.
|40
|ANO
|učitelka, náměstkyně primátora pro oblast školství
|Plzeň
|5
|Řehka Karel
|51
|STAN
|bezpečnostní analytik, pedagog
|Bdeněves
|2
|Aschenbrenner Lumír Ing.
|66
|ODS
|starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany, senátor
|Plzeň
|8
|Líška Július Ing.
|60
|SPD
|manažer v mezinárodní společnosti
|Plzeň
|1
|Novák Jaroslav
|72
|JaSaN
|konzultant
|Plzeň
|3
|Pousková Daniela MUDr.
|69
|PRO PLZEŇ
|lékařka
|Plzeň
|4
|Janský Bohumír prof. RNDr. CSc.
|73
|SEN 21
|univerzitní profesor
|Praha
|6
|Valenta Jiří PhDr. Ing. DBA
|60
|KSČM
|pedagog, zastupitel kraje
|Plzeň
- senátor 2020–2026: Miroslava Němcová
- politická příslušnost: ODS
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- neobhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|5
|Dudra Ján doc. MUDr. Ph.D.,MPH
|62
|ANO
|ředitel VFN Praha, lékař urgentní medicíny
|Praha 4
|7
|Padevět Jiří PhDr.
|60
|STAN
|nakladatel a spisovatel
|Praha 4
|1
|Morštadt Jiří Dipl. Ing.
|59
|Generace
|podnikatel, vydavatel
|Praha 1
|2
|Čižinský Pavel Mgr.
|49
|Levice
|advokát
|Praha
|3
|Štern Jan Ing.
|73
|TEAM
|producent
|Praha 4
|4
|Ryvola Vojtěch Ing.
|61
|GEN
|radní MČ Praha 1
|Praha 1
|6
|Pešek Jiří Pavel Ing.
|68
|Švýcarská dem.
|biochemik, pedagog a bývalý diplomat
|Praha 4
|8
|Čižinský Jan
|48
|PRAHA SOBĚ
|starosta Prahy 7, historik
|Praha 7
|9
|Kolman Vladimír Ing. Ph.D., MBA
|75
|SOCDEM
|ekonom
|Praha
- senátor 2020–2026: Václav Láska
- politická příslušnost: SEN 21
- senátorský klub: SEN 21 a Piráti
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|1
|Brož Lubomír Ing.
|60
|ANO
|člen rady městské části Praha 5, ekonom
|Praha 5
|6
|Sáblík Radko Ing.
|64
|ODS
|ředitel Smíchovské střední
|Mníšek pod Brdy
|5
|Spirov Pavel Ing. Ph.D.
|42
|SPD
|vysokoškolský pedagog, vědecko-technický pracovník
|Praha
|2
|Šarapatka Zdeněk PaedDr. Ph.D.
|68
|TOP 09
|publicista, politický komentátor
|Praha
|3
|Láska Václav Mgr.
|52
|SEN 21
|senátor
|Praha 5
|4
|Augustín Ľubomír
|54
|PŘÍSAHA
|právník, ekonom
|Senohraby
|7
|Prokšanová Petra Mgr.
|41
|KSČM
|socioložka, marketérka
|Praha
- senátor 2020–2026: David Smoljak
- politická příslušnost: STAN
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Žalud Radek DiS.
|40
|ANO
|IT specialista, hudebník
|Lipí
|2
|Smoljak David
|67
|STAN
|senátor, bojovník za nezávislost médií
|Praha-Vinoř
|5
|Pecková Dagmar
|65
|ODS
|operní pěvkyně, herečka
|Praha 4
|1
|Batyiová Darina
|44
|Kruh
|finanční analytička
|Praha 9
|3
|Laube Bedřich Bc.
|57
|Svobodní
|manažer v automobilovém průmyslu a dopravě, zastupitel Praha 9
|Praha 9
- senátor 2020–2026: Jitka Seitlová
- politická příslušnost: KDU-ČSL
- senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
- neobhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|2
|Vrána Petr Ing.
|51
|ANO
|primátor města Přerova
|Přerov
|3
|Navařík Jakub Mgr. Ph.D.
|40
|ODS
|vědec, podnikatel
|Přerov
|4
|Chromec Dan
|55
|SPD
|radní Olomouckého kraje, zastupitel města Přerov
|Přerov
|1
|Obrtel Marek MUDr.
|59
|ČSNS
|lékař - záchranář
|Rokytnice
- senátor 2020–2026: Petr Štěpánek
- politická příslušnost: STAN
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|2
|Daňhová Barbora MUDr. MHA
|52
|ANO
|lékařka
|Příbram
|1
|Štěpánek Petr
|62
|STAN
|senátor
|Petrovice
|5
|Luftová Simona Mgr.
|53
|Piráti
|zastupitelka města Příbram, středoškolská učitelka
|Příbram
|3
|Vermach Pavel Ing. Ph.D.
|68
|SMS
|stavební inženýr, specialista státního fondu zaměřeného na rozvoj dostupného bydlení a investic v obcích. Předseda spolku na ochranu přírody a krajiny a podporu občanských aktivit.
|Praha 9
|4
|Šorna Josef MUDr.
|73
|PRO
|lékař
|Láz
|6
|Podstatzky-Lichtenstein Frank Thomas
|60
|ČZS
|stavební inženýr, elektrikář
|Ohrobec
- senátor 2020–2026: Jan Grulich
- politická příslušnost: TOP 09
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|1
|Sadovský Petr PhDr. MBA
|57
|ANO
|poslanec Parlamentu ČR
|Dobruška
|2
|Grulich Jan Mgr.
|51
|TOP 09
|senátor, ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech
|Sedloňov
- senátor 2020–2026: Tomáš Fiala
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|1
|Hrdinová Jana
|50
|KDU-ČSL
|výrobce lidových krojů
|Čejetice
|2
|Fiala Tomáš MUDr. Bc. MBA
|69
|NČ
|ředitel nemocnice, senátor
|Strakonice
|3
|Ušatý Miroslav Ing.
|60
|Svobodní
|starosta Albrechtic nad Vltavou a ekonom
|Albrechtice nad Vltavou
- senátor 2020–2026: Jan Sobotka
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Chovancová Zuzana MUDr.
|60
|ANO
|primářka očního oddělení ONT
|Trutnov
|2
|Sobotka Jan Ing.
|65
|STAN
|starosta města a senátor
|Vrchlabí
|1
|Mráz Radek
|57
|SPD
|pracovník expedice, zastupitel města Úpice
|Úpice
|4
|Beran Hynek Ing.
|65
|PRO
|energetický poradce
|Praha
- senátor 2020–2026: Josef Bazala
- politická příslušnost: KDU-ČSL
- senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Vašica Jiří DiS.
|49
|ANO
|zdravotnický záchranář
|Uherské Hradiště
|3
|Skyba David
|52
|SPD
|jednatel společnosti, lektor a kouč
|Otrokovice
|1
|Březina Otakar
|60
|SD-SN
|20 let starosta obce, bývalý vyšetřovatel Policie ČR
|Kozojídky
|2
|Zelienková Kristýna Ing.
|52
|ZVUK 12
|ředitelka Nadační fond ZET
|Uherský Ostroh
|5
|Balaštíková Margita Mgr.
|59
|HOČ
|manager
|Tupesy
|6
|Bazala Josef
|66
|KDU-ČSL
|senátor
|Staré Město
- senátor 2020–2026: Karel Zitterbart
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: Starostové a nezávislí
- neobhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Absolonová Petra Bc. MBA
|48
|ANO
|vrchní sestra Masarykova onkologického ústavu
|Modřice
|1
|Fládr Jaroslav Bc.
|54
|PŘÍSAHA
|starosta obce
|Studnice
|2
|Grolich Jan Mgr.
|42
|KDU-ČSL
|hejtman Jihomoravského kraje
|Velatice
- senátor 2020–2026: Tomáš Goláň
- politická příslušnost: ODS
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Sedlařík Vladimír prof. Ing. Ph.D.
|46
|ANO
|akademický pracovník
|Zlín
|5
|Mitáček Ivo PhDr. Mgr.
|54
|STAN
|poradce pro bezpečnost a krizové řízení
|Zlín
|2
|Goláň Tomáš Ing.
|57
|ODS
|daňový poradce a senátor
|Zlín
|1
|Nečas Lubomír MUDr.
|71
|SPD
|praktický a tělovýchovný lékař, zastupitel Zlínského kraje
|Zlín
|3
|Doleček Jan
|54
|KSČM
|vydavatel
|Zubří
|6
|Dlouhý Pavel Mgr. MBA
|56
|SEN 21
|ředitel základní školy
|Zlín
- senátor 2020–2026: Tomáš Třetina
- politická příslušnost: TOP 09
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|3
|Kyněra Jiří
|68
|ANO
|trenér
|Znojmo
|1
|Růžička Jindřich
|48
|NK
|podnikatel
|Dobšice
|2
|Třetina Tomáš Mgr.
|54
|TOP 09
|senátor a bývalý starosta
|Moravský Krumlov
|4
|Rédová Fajmonová Petra
|50
|Stačilo!
|zdravotní sestra
|Brno
|5
|Beranová Bohumila
|53
|HR
|místostarostka města Znojma
|Znojmo
|6
|Černý Pavel
|52
|PŘÍSAHA
|manažer a podnikatel
|Loděnice
- senátor 2020–2026: Josef Klement
- politická příslušnost: KDU-ČSL
- senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Černý Radek MUDr.
|53
|ODS
|lékař - ortoped
|Žďár nad Sázavou
|1
|Koten Radek
|61
|SPD
|poslanec, zastupitel Kraje Vysočina
|Vojnův Městec
|2
|Klement Josef Ing.
|55
|KDU-ČSL
|senátor
|Žďár nad Sázavou
|3
|Šmarda Michal
|51
|Volt
|starosta Nového Města na Moravě
|Nové Město na Moravě
|5
|Moos David
|44
|SD-SN
|IT a datový specialista, informatik
|Senetářov
Senátoři mají své kanceláře v regionech, přijímají podněty občanů a kromě práce ve volebním obvodu se podílejí na schvalování zákonů, ústavních změn či mezinárodních smluv.
Zájem voličů o senátní volby bývá ale tradičně nižší než o sněmovní: v roce 2024 přišlo v prvním kole v průměru 30,47 % voličů, ve druhém už jen 17,54 %.