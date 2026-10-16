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Senátní volby 2026: Kdy je druhé kolo, jak volit a kde dostanu volební lístky

Autor: ,
  6:46
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Volební urna - ilustrační foto

Volební urna - ilustrační foto | foto: Vojtěch ŠeredaLidovky.cz

Ve 14:00 se opět otevřou volební místnosti a začne druhé kolo senátních voleb. Uskuteční se jen ve 22 ze 27 obvodů, protože voliči už vybrali pět nových senátorů v prvním kole volby. Kdy budou otevřeny volební místnosti? Kde a kdy voliči získají volební lístky? Jak se hlasuje?

Kdy bude druhé kolo senátních voleb?

Druhé kolo voleb do senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026.

Volební místnosti budou mít otevřeno v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Obsah

Kdo byl zvolen v prvním kole?

V prvním kole letošních senátních voleb byl zvolen Jan Grulich (TOP 09), Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Zbyněk Linhart (STAN). Pět zvolených senátorů již v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb.

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Mezi postupujícími do druhého kola jsou nejčastěji kandidáti hnutí ANO a Starostů.

Jak volit ve 2. kole senátních voleb?

Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:

  • volič má jen jeden hlas;
  • vybírá jediný hlasovací lístek;
  • na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.

Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou vybere jednoho ze dvou postupujících kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Kde a kdy dostanu hlasovací lístky?

Ve druhém kole voliči vždy obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Bez platných dokladů nelze volit

Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady.

U ní je třeba myslet na to, aby se telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Odborníci pak doporučují aplikaci v dostatečném předstihu aktualizovat v klidu a nezdržovat se tím ve volební místnosti.

U voleb se nelze prokázat řidičským průkazem, průkazem ZTP nebo kartičkou zdravotní pojišťovny.

Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.

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Voličský průkaz a kdy o něj žádat

Voličský průkaz lze v senátních volbách použít, ale jen na území daného volebního okrsku.

Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Tedy, před samotným hlasováním musí prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem).

Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.

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Kde se volí v druhém kole?

Číslo obvoduObvodStávající senátor
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)
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