O Senát zabojuje nejméně kandidátů od roku 1998

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  14:56aktualizováno  14:56
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ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

K senátním volbám bylo letos podle informací z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o osm desítek méně než při volbách před šesti lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů.

Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. Lhůta pro registrace do senátních voleb, jejichž první kolo se uskuteční 9. a 10. října společně s komunálními volbami, v pátek skončila.

Snižující se počet kandidátů je dán zejména dohodami současných opozičních uskupení na společných adeptech nebo podpoře některých z nich. Před šesti lety si lidé ve 27 senátních obvodech, kde se letos bude hlasovat, mohli vybrat z 235 přihlášených adeptů. O dva roky později si jinou třetinu senátorů mohli vybrat mezi 178 adepty a při zatím poslední obměně před dvěma lety kandidovalo 169 uchazečů.

Radnice v sídlech volebních obvodů k volbám zaregistrovaly všechny přihlášené uchazeče s výjimkou Kladenska, kde se nezávislý kandidát Konstantin Paťukov vzdal kandidatury ještě před registrací. Největší výběr budou mít voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází devět kandidátů. Naopak na Rychnovsku se přihlásili jen dva a senátora si tam lidé zvolí už v prvním kole.

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