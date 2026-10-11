Senátní volby 2026: Kdy bude druhé kolo, jak volit a kde dostanu volební lístky

Kdy bude druhé kolo senátních voleb?
Druhé kolo voleb do senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026.
Volební místnosti budou mít otevřeno v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
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Kdo byl zvolen v prvním kole?
Po sečtení více než devadesáti procent hlasů v senátních volbách bylo jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla už mají také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko), Jan Grolich (KDU-ČSL) a také Zbyněk Linhart (STAN). Pět zvolených senátorů již v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb.
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Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové
Mezi průběžně postupujícími do druhého kola jsou nejčastěji kandidáti hnutí ANO a Starostů.
Jak volit ve 2. kole senátních voleb?
Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:
- volič má jen jeden hlas;
- vybírá jediný hlasovací lístek;
- na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.
Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou vybere jednoho ze dvou postupujících kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky.
Kde a kdy dostanu hlasovací lístky?
Ve druhém kole voliči vždy obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.
Bez platných dokladů nelze volit
Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady.
U ní je třeba myslet na to, aby se telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Odborníci pak doporučují aplikaci v dostatečném předstihu aktualizovat v klidu a nezdržovat se tím ve volební místnosti.
U voleb se nelze prokázat řidičským průkazem, průkazem ZTP nebo kartičkou zdravotní pojišťovny.
Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.
Voličský průkaz a kdy o něj žádat
Voličský průkaz lze v senátních volbách použít, ale jen na území daného volebního okrsku.
Pro druhé kolo voleb do Senátu se dá o voličský průkaz žádat osobně do 14. října 2026 do 16 hodin na obecním úřadu (městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu územně nečleněného statutárního města, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče.
Požádat o vydání voličského průkazu prostřednictvím jiné osoby není možné.
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu. Lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán.
Úřad vydá voličský průkaz osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti. Voličský průkaz nelze zaslat v elektronické podobě do datové schránky žadatele, protože se jedná o tiskopis s ochrannými prvky.
Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Tedy, před samotným hlasováním musí prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem).
Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.
Kde se volí v druhém kole?
|Číslo obvodu
|Obvod
|Stávající senátor
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)