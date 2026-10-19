Ve volebním finále uspělo nejvíce kandidátů za Starosty, kteří získali osm mandátů. Sedm křesel připadlo ODS, dvě KDU-ČSL a po jednom zástupci mají TOP 09, SEN 21, Naše město Frýdek-Místek, Osobnosti pro kraj a hnutí 24/7. Žádný ze zástupců opozičního ANO ani SPD na senátorský mandát nedosáhl, a to ani v prvním kole, z něhož vzešlo zbývajících pět letošních senátorů. Motoristé své kandidáty nenominovali.
Předpokládá se, že výsledky voleb vyjdou ve Sbírce zákonů v úterý. O den později začne plynout desetidenní lhůta pro případná soudní napadení výsledků ze 22 obvodů u Nejvyššího správního soudu. Lhůta vyprší 30. října.
U pěti senátorů zvolených už v prvním kole – které se konalo společně s komunálními volbami začátkem října – vyprší čas na případné podání stížnosti k soudu už tento pátek 23. října. Ve stejný den končí i lhůta pro napadení výsledků obecních voleb u krajských správních soudů.