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Výsledky senátního finále vyjdou v úterý. Projednala je volební komise

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  12:45aktualizováno  12:45
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Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Státní volební komise projednala průběh a výsledky druhého kola senátních voleb, v němž lidé uplynulý víkend zvolili 22 senátorů. Ministerstvo vnitra o tom v pondělí informovalo na sociální síti. Výsledky vyjdou ve Sbírce zákonů v úterý, čímž nabudou oficiální platnosti. Od středy pak poběží lhůta, během níž lze finále voleb napadnout u Nejvyššího správního soudu.

Ve volebním finále uspělo nejvíce kandidátů za Starosty, kteří získali osm mandátů. Sedm křesel připadlo ODS, dvě KDU-ČSL a po jednom zástupci mají TOP 09, SEN 21, Naše město Frýdek-Místek, Osobnosti pro kraj a hnutí 24/7. Žádný ze zástupců opozičního ANO ani SPD na senátorský mandát nedosáhl, a to ani v prvním kole, z něhož vzešlo zbývajících pět letošních senátorů. Motoristé své kandidáty nenominovali.

Předpokládá se, že výsledky voleb vyjdou ve Sbírce zákonů v úterý. O den později začne plynout desetidenní lhůta pro případná soudní napadení výsledků ze 22 obvodů u Nejvyššího správního soudu. Lhůta vyprší 30. října.

U pěti senátorů zvolených už v prvním kole – které se konalo společně s komunálními volbami začátkem října – vyprší čas na případné podání stížnosti k soudu už tento pátek 23. října. Ve stejný den končí i lhůta pro napadení výsledků obecních voleb u krajských správních soudů.

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