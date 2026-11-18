O mandát tak přišel dosavadní šéf lidoveckých senátorů Josef Klement (KDU-ČSL), který se kvůli čekání na verdikt dopoledne neúčastnil ani slavnostního předávání osvědčení o zvolení v Senátu. Klement i vítěz říjnového prvního kola Michal Šmarda (Volt) již potvrdili, že se budou o zvolení znovu ucházet.
Černý v říjnovém prvním kole získal 11 372 hlasů, zatímco Klement 11 373, a postoupil tak do finále o jediný hlas. Soud si vyžádal dokumentaci z 26 okrsků a při přepočítávání odhalil pochybení komisí – Černý měl dostat přinejmenším o dva hlasy více.
Volební senát navíc narazil na další nesrovnalosti, například na vysoký podíl neplatných hlasů či rozdíly mezi počtem vydaných a odevzdaných obálek. V některých okrscích byla dokumentace natolik nepřehledná, že zpětný přepočet nebyl vůbec možný.
Podle předsedy volebního senátu Vojtěcha Šimíčka byla pochybení nejspíš důsledkem nedbalosti a spěchu. „Komise mají nejen svou práci udělat perfektně, správně sečíst lístky a vyhodnotit, jak který z kandidátů uspěl, ale musí také tu dokumentaci zpracovat a archivovat tak, aby soud byl schopen přezkoumat jejich postupy a pochody,“ uvedl Šimíček.
Protože nešlo výsledky pouze korigovat ani opakovat hlasování jen v některých okrscích, rozběhnou se volby v obvodu znovu od začátku. Termín opakovaných voleb vyhlásí prezident do 30 dnů poté, co prostřednictvím ministerstva vnitra obdrží rozhodnutí soudu.
Znovu se utkají stejní kandidáti, pokud se některý z nich kandidatury nevzdá. Účast už potvrdil jak Klement, tak vítěz říjnového prvního kola, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (nestr. za Volt Česko).
Bývalý předseda SOCDEM Šmarda získal v prvním kole 12 254 hlasů a ve druhém kole podlehl právě Klementovi. „Nechci, aby žádný z těchto hlasů propadl. Náš region potřebuje senátora, který je blízko lidem. Který řeší jejich každodenní problémy. Zkrátka prospěšného senátora. A přesně takovým senátorem pro náš region chci být,“ uvedl Šmarda.
Středeční zásah soudu je výjimečný. Naposledy NSS nařídil opakování senátních voleb v roce 2016 na Mostecku kvůli sporu uvnitř hnutí Severočeši.cz o stažení kandidatury Aleny Dernerové. Ta tehdy obhájila vítězství i v opakovaném hlasování.
Zatímco na Žďársku se voliči vrátí k urnám, dvě desítky dalších senátorů zvolených ve druhém kole už ve středu převzaly osvědčení o zvolení z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO). Kromě Klementa chyběla i Zuzana Ceralová Petrofová (ODS), kterou zradila doprava.