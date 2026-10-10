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Výsledky voleb do Senátu: Sobotka obhájí už dnes, na Hradecku vítězí Dvořák a podnikatelka

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  19:11
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Starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka.

Starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka. | foto: Senátorský klub - Starostové a nezávislí

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Zavedená jména i nové ženské tváře přitáhly pozornost k volbám do Senátu. Na Trutnovsku mandát obhájí už v prvním kole senátor Jan Sobotka (bezp. za STAN). Po sečtení bezmála 90 procent okrsků má 58 procent hlasů. Na Královéhradecku mají do druhého kola namířeno bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nebo podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS).

V souboji na Trutnovsku stanuli čtyři kandidáti. Po sečtení bezmála 90 procent okrsků je téměř jasné, že už v prvním kole uspěje dlouholetý starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka (bezp. za STAN).

V Senátu působí od doplňovacích voleb v lednu 2018. Průběžně má přes 58 procent hlasů, pro úspěch v prvním kole potřebuje nadpoloviční většinu.

Starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka.
Kandidát do Senátu Martin Dvořák ve štábu Starostů a Pirátů v Hostinci Malý Růžek (10. října 2026).
Kandidátka do Senátu Jana Hůlková přichází do štábu ANO v Hradci Králové (10. října 2026).
Předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská kandiduje do Senátu na Hradecku jako nezávislá.
29 fotografií

Pod čarou tak nejspíš nechá primářku Zuzanu Chovancovou (bezp. za ANO), energetického poradce Hynka Berana (bezp. za PRO) a úpického zastupitele Radka Mráze (SPD).

Dvořák má šanci v Hradci

Na Královéhradecku se o Senát utkalo sedm kandidátů. Kolem 18:30 bylo sečteno asi 70 procent okrsků. Vypadá to, že obhajující senátor a advokát Jan Holásek (Naše Česko a další) skončí.

Černým koněm voleb se jevila v prvních hodinách trojice žen, které si na Hradecku držely nejvyšší průběžné výsledky.

V podvečer je předstihl Martin Dvořák (Demokraté pro Hradecko, tedy STAN, Piráti, TOP 09, Zelení a Hradecký demokratický klub), někdejší ministr pro evropské záležitosti a bývalý primátor.

„Trochu to tam roste a vypadá to, že bych to na druhé kolo mohl dotáhnout,“ komentoval Martin Dvořák průběžné vedení ve štábu Starostů a Pirátů.

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Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
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Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil, Zdeněk Nytra a další. (10. října 2026)
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Za ním je jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS, s podporou KDU-ČSL). Svůj výhled na druhé kolo už glosovala v hradeckém štábu ODS:

„Já jsem vlastně nic nečekala, každopádně je velmi milé překvapení, že jsem zatím tak nahoře. Nechám osudu, jak to nakonec dopadne. Před senátními volbami jsem za největší soupeřku pokládala Janu Hůlkovou.“

Na dalších místech zůstávají náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO) a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary Monika Nebeská.

Jana Hůlková figurovala odpoledne i na čele, ale nevydrželo to. Prohlásila, že tak obrovské drama nečekala: „Domnívala jsem se, že to bude souboj mezi mnou a paní Petrofovou, ale točí se kolem nás i paní Nebeská a mimo hru není ani Martin Dvořák. Ale tak to má být, je to zajímavé a pestré. Nervozitou vůbec netrpím.“

Neuspěje pravděpodobně bývalý senátor Vladimír Dryml (bezp. za ČSSD – Českou suverenitu sociální demokracie) a hradecký zastupitel Ivan Picek (SPD).

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