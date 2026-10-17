17. října 2026 20:27, aktualizováno 20:27
OBRAZEM: Zklamaný Babiš, slavící Řehka s půllitrem i Láska na cestě za soupeřem
Druhé kolo senátních voleb rozhodlo o podobě horní komory na další dva roky. Starostové slavili, šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek svého hnutí za katastrofální. Václav Láska po vítězství vyrazil za soupeřem, David Smoljak završil senátní hattrick. Podívejte se, jak volební odpoledne zachytili fotoreportéři portálu iDNES.cz.
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