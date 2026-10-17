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OBRAZEM: Zklamaný Babiš, slavící Řehka s půllitrem i Láska na cestě za soupeřem

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  20:27aktualizováno  20:27
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Nový senátor Karel Řehka s manželkou slaví vítězství.v senátních volbách....

Nový senátor Karel Řehka s manželkou slaví vítězství.v senátních volbách. (17.října 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Václav Láska (SEN 21) obhájil své senátorské místo ve druhém kole volby. Získal...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
Senátorka Zuzana Celarová Petrofová (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku senátoři...
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Druhé kolo senátních voleb rozhodlo o podobě horní komory na další dva roky. Starostové slavili, šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek svého hnutí za katastrofální. Václav Láska po vítězství vyrazil za soupeřem, David Smoljak završil senátní hattrick. Podívejte se, jak volební odpoledne zachytili fotoreportéři portálu iDNES.cz.

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