„Volby jsou nejpevnější pilíř demokracie. Jejich výsledky by neměly vyvolávat žádné pochybnosti. Měli bychom mít jistotu, že výsledky přesně odrážejí vůli voličů. Rozdíl jednoho hlasu ale vyvolal neklid i řadu otázek. Proto jsem se rozhodl využít legitimní právní prostředek, který náš právní řád v takové situaci umožňuje,“ vyjádřil se Černý.
Po publikaci výsledků druhého kola voleb ve Sbírce zákonů, ke které by mělo dojít v úterý 20. října, tedy podá žďárský ortoped k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost hlasování.
Návrhem na přezkum volebního procesu se rozhodně nechci pokoušet zvrátit výsledek voleb. Mým cílem je toliko odstranit pochybnosti, aby se ještě více posílila důvěra voličů ve volby a v český volební systém.
Radek Černý
„Spoléhám na to, že jasný verdikt situaci definitivně vyřeší,“ uvedl kandidát ODS. Ten v prvním kole senátních voleb získal 11 372 hlasů. Jeho soupeř Josef Klement (KDU-ČSL) pouze o jediný hlas více, čímž postoupil do kola druhého. To o uplynulém víkendu ovládl a porazil tak novoměstského starostu Michala Šmardu (nestraník za Volt Česko).
„Cítím vděk a respekt vůči mnoha lidem, kteří mě v průběhu kampaně podporovali a se kterými jsem ji poctivě odpracoval. Připadalo by mi nefér, kdybych nevyužil všechny zákonné prostředky k tomu, abych mohl naplnit, co jsem lidem slíbil,“ podotkl lékař a dodal, že se na něj voliči a lidé z jeho okolí sami obraceli, aby tuto možnost využil.
Konečné rozhodnutí justičních orgánů bude plně respektovat, uvedl. „Návrhem na přezkum volebního procesu se rozhodně nechci pokoušet zvrátit výsledek voleb. Mým cílem je toliko odstranit pochybnosti, aby se ještě více posílila důvěra voličů ve volby a v český volební systém. Voliči i demokracie sama si to zaslouží,“ prohlásil kandidát na senátora.
Než soud určí, zda jeho napadení výsledku je relevantní, plánuje si Černý menší oddych od politického a mediálního života. „Zrovna tady stojím v lese u traktoru, protože u práce venku, kterou jsem kvůli kampani poněkud zanedbával, si nejlépe odpočinu,“ řekl žďárský lékař. Až ve chvíli, kdy by soud určil, že bude třeba druhé kolo senátních voleb opakovat, bude Černý podle svých slov řešit otázku další předvolební kampaně.
Šmarda si nemyslí, že je to správné rozhodnutí
Lidovec Josef Klement, který mohl o víkendu slavit vítězství nad Michalem Šmardou, a to s odstupem přes osm procent hlasů, reagoval na Černého oznámení stručně. „Je to jeho právo,“ konstatoval Klement, který letos post senátora v okrsku Žďár nad Sázavou po šesti letech obhajoval.
Michal Šmarda chce k zaujetí stanoviska ke svému dalšímu postupu vyčkat až na finální verdikt Nejvyššího soudu, neboť jenom samotné podání návrhu na neplatnost hlasování nestačí. „Co se ale týče důvěry lidí v demokracii, tak si myslím, že to ze strany pana Černého nebylo správné rozhodnutí,“ míní Šmarda.
Volby 2026 OBRAZEM
Ten také zdůraznil, že víkendové výsledky voleb – tedy svoji prohru – plně respektuje. „Vítězství mi uniklo zejména kvůli tomu, že jsem nedokázal své voliče přesvědčit, aby přišli i k druhému kolu voleb. Což mě mrzí, ale je to moje chyba,“ okomentoval Šmarda.