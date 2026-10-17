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Starostové mají jistých deset senátorů, mezi nimi Řehku, Půtu i Padevěta

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  15:42
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Sčítání hlasů v senátních volbách ještě není dokončené, přesto mají Starostové velice blízko k zisku deseti senátorů. Mezi nimi je například bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka nebo spisovatel Jiří Padevět. V prvním kole Starostové získali dvě senátorská křesla, v druhém uspělo dalších 8 kandidátů.

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„Věříme, že získáme alespoň osm senátorů,“ řekla novinářům při příchodu do volebního štábu předsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová. Kandidát na senátora David Smoljak byl ještě ambicióznější. Věří totiž, že Starostové získají deset senátorů.

Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026)
Karel Dvořák, Vít Rakušan, Pavla Pivoňka Vaňková a Jan Berki na tiskové konferenci klubu Starostové. (13. října 2026)
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan. (10. října 2026)
7 fotografií

Před kompletním sečtení mají Starostové jistých osm senátorů. Na Chebsku porazil Miroslav Plevný kandidátku hnutí ANO a manželku „krále hazardu“ Sandru Tsoukernik. Na Lounsku zvítězil Ivo Třešl, i on porazil kandidáta ANO Jaroslava Mikoláše.

Karel Řehka zvítězil na Plzeňsku, Petr Štěpánek se zase stane senátorem za Příbramsko. V Praze 9 většina voličů volila pro Davida Smoljaka, na Praze jedna zase pro spisovatele Jiřího Padevěta. Do Senátu zamíří i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, Michal Kašpar za Kolínsko.

Senátní mandát naopak nezískali Starostové v Hradci Králové, kde kandidoval bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Politologové i sázkové kanceláře ve druhém kole predikovali úspěch hnutí STAN. Jeho výsledky o minulém víkendu překonaly všechna očekávání předsedy Víta Rakušana. Před volbami oznamoval, že by za úspěch považoval, pokud by se hnutí podařilo obhájit sedm až osm mandátů z jedenácti obvodů, které hnutí získalo v „covidových“ volbách v roce 2020.

Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.

Úspěch STAN byl zjevný už po prvním kole, ve kterém získali 2 senátory, do druhého kola postoupilo 12 kandidátů. „Nedůležitější pro mě bude, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ uvedl Rakušan.

Nechybělo moc a Starostové mohli mít vítězů prvního kola ještě víc, protože jak Jiří Padevět, tak David Smoljak získali v hlavním městě přes 48 procent odevzdaných hlasů.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku senátoři Jiří Padevět a David Smoljak (vlevo). (17. října 2026)
100 fotografií

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