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„Věříme, že získáme alespoň osm senátorů,“ řekla novinářům při příchodu do volebního štábu předsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová. Kandidát na senátora David Smoljak byl ještě ambicióznější. Věří totiž, že Starostové získají deset senátorů.
Před kompletním sečtení mají Starostové jistých osm senátorů. Na Chebsku porazil Miroslav Plevný kandidátku hnutí ANO a manželku „krále hazardu“ Sandru Tsoukernik. Na Lounsku zvítězil Ivo Třešl, i on porazil kandidáta ANO Jaroslava Mikoláše.
Karel Řehka zvítězil na Plzeňsku, Petr Štěpánek se zase stane senátorem za Příbramsko. V Praze 9 většina voličů volila pro Davida Smoljaka, na Praze jedna zase pro spisovatele Jiřího Padevěta. Do Senátu zamíří i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, Michal Kašpar za Kolínsko.
Senátní mandát naopak nezískali Starostové v Hradci Králové, kde kandidoval bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.
Politologové i sázkové kanceláře ve druhém kole predikovali úspěch hnutí STAN. Jeho výsledky o minulém víkendu překonaly všechna očekávání předsedy Víta Rakušana. Před volbami oznamoval, že by za úspěch považoval, pokud by se hnutí podařilo obhájit sedm až osm mandátů z jedenácti obvodů, které hnutí získalo v „covidových“ volbách v roce 2020.
Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.
Úspěch STAN byl zjevný už po prvním kole, ve kterém získali 2 senátory, do druhého kola postoupilo 12 kandidátů. „Nedůležitější pro mě bude, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ uvedl Rakušan.
Nechybělo moc a Starostové mohli mít vítězů prvního kola ještě víc, protože jak Jiří Padevět, tak David Smoljak získali v hlavním městě přes 48 procent odevzdaných hlasů.
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