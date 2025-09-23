Senát bude o nominacích rozhodovat 16. října. Do té doby kandidatury ještě projedná senátní ústavně-právní výbor.
Bartoň má podle nominačního dopisu prezidenta Petra Pavla „hluboký vhled do současného ústavního práva a jeho trendů, zná judikaturu i praktické problémy ústavního soudnictví“. Vedle působení v akademické sféře byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády, u Ústavního soudu působí již nyní jako soudcovský asistent.
Smolek vystudoval komunitární právo, mezinárodní právo a právo životního prostředí, je vrchním ředitelem právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí a byl vybrán jako vedoucí české mise při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích. Podle prezidenta může Ústavnímu soudu nabídnout i zkušenosti vysokého státního úředníka.