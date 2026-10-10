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Výsledky voleb do Senátu: Tomáš Fiala na Strakonicku obhájí už v prvním kole

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  17:07aktualizováno  18:24
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Tomáš Fiala

Tomáš Fiala | foto: Marek Podhora, MAFRA

Tomáš Fiala
Tomáš Fiala
Tomáš Fiala
Tomáš Fiala
18 fotografií
Po sečtení více než 80 procent okrsků v senátním obvodu Strakonice už je jasné, že Tomáš Fiala (Naše Česko) obhájí své křeslo. S 57 procenty hlasů vede s velkým náskokem před Miroslavem Ušatým (Svobodní) a Janou Hrdinovou (KDU-ČSL).

Tomáš Fiala je ředitelem strakonické nemocnice a poté, co jihočeský hejtman Martin Kuba opustil ODS a založil hnutí Naše Česko, se přidal na jeho stranu.

V senátním obvodu číslo 12 má po sečtení více než 80 procent okrsků přes 57 procent hlasů.

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na Strakonicku.
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba. (10.10.2026)
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. (10.10.2026)
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. N snímku náměstek primátorky Petr Maroš. (10.10.2026)
18 fotografií

„Máme z toho radost, je naše první vlaštovka, snad to dotáhne do vítězného konce. Ale přistupujeme k tomu s pokorou, nechceme to zakřiknout,“ komentoval průběžné výsledky senátor Zbyněk Sýkora, který je ve štábu Našeho Česka v Českých Budějovicích.

Na dotaz, jestli je cílem hnutí mít vlastní senátorský klub, odpověděl, že to je priorita Našeho Česka.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová (ANO). (10. října 2026)
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„Určitě nechceme zůstat nezařazení. Pokud nebudeme mít vlastní klub, další možností je rozšíření již stávajícího klubu. Ale jak to bude, na to se ptejte až po volbách,“ dodal.

Průběžné výsledky těší i lídra Našeho Česka Martina Kubu. „Dnes večer bychom mohli mít prvního obhájeného senátora, na což jsme tak trochu sázeli, ale máme z toho radost,“ prohlásil odpoledne.

Další dva kandidáti na Strakonicku jsou zatím pozadu. Miroslav Ušatý (Svobodní) má necelých 23 procent a Jana Hrdinová (KDU-ČSL) zatím získala 20 procent.

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