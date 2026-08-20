Senátor ANO varoval, aby ministryně Mrázová nedopadla jako Pirát Bartoš

  15:29aktualizováno  15:38
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Senátor Petr Vícha z klubu ANO | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Rozruch vzbudil při projednávání novely stavebního zákona senátor z klubu vládního hnutí ANO Petr Vícha. Vystoupil velmi kriticky k návrhu, který v horní komoře parlamentu hájila ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. A přidal dokonce varování, že Mrázová může skončit jako Pirát Ivan Bartoš, kterého ze stejné pozice odvolal expremiér Petr Fiala.

„Při úvodním slově paní ministryně jsem si chvilku myslel, že žiji v jiné zemi, protože když jsem slyšel, že dnešní řízení jsou nefunkční povolování, že to trvá sedm až deset let a že až tento zákon umožní obcím stavět školy, školky, byty... Takto to přece není,“ začal své vystoupení zostra bývalý sociální demokrat Vícha, který byl do Senátu zvolen za ANO a sociální demokracii v Karviné.

„Já tvrdím, že to podali ti, kteří to nepsali, a schválili ti, kteří to nečetli,“ kritizoval novelu stavebního zákona senátor vládního hnutí ANO. Za slova si vysloužil potlesk i od senátorů z konkurenčních stran.

„Jeden úřad, jedno rozhodnutí, jedno razítko. A copak dneska je to jinak? Když předloží stavebník na úřad kompletní žádost se všemi náležitostmi, tak úřad vydá rozhodnutí. Jeden úřad, jedno rozhodnutí. Na tom, myslím, není žádná změna a nikdo na úřadu nesbírá Pokémony,“ pokračoval v kritice návrhu Vícha.

A na závěr svého vystoupení přidal malou prognózu.

„Myslím si, že v roce 2027, pokud nás tedy Sněmovna přehlasuje, což se dá asi očekávat, když vidím v tom letáku, jaké to má výhody, tak předpokládám, že v roce 2027 sem přijdete se změnami, minimálně se změnami účinnosti. A bojím se, aby paní ministryně nedopadla jako pan ministr Bartoš. Chtěli jste to nejlepší a skončí to jako vždycky. Ale bojím se, že škody budou už napáchány a že na to zejména doplatí stavebníci. Věřte mi, budu nejšťastnější člověk, když se budu mýlit,“ uzavřel své vystoupení bývalý sociální demokrat.

Novelu stavebního zákona, která má podle vlády usnadnit a zrychlit povolování staveb, kritizují od rána senátoři. „Je to politicky protlačovaný paskvil nahrávající jedné zájmové skupině,“ vytkla návrhu místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z klubu KDU-ČSL. Tou zájmovou skupinou jsou podle ní investoři a developeři.

Návrh senátoři odmítli a vrátili do Sněmovny. Někteří už avizovali, že když vládní koalice prosadí svou a zákon potvrdí, obrátí se kvůli němu na Ústavní soud. Pro zamítnutí návrhu vládní koalice hlasovali i dva členové klubu ANO - Petr Vícha i předseda Přísahy Robert Šlachta.

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