Aktivistům nejde o práva homosexuálů, říká senátor Hraba. Opustil klub STAN, byl prý moc „pirátský“

„Jsem příznivcem toho hledat řešení, nikoliv za každou cenu pátrat po tom, kdo co řekl špatně,“ uvedl k manželství pro všechny.

Lidovky.cz: Na Twitteru jste vyjádřil pohoršení nad hrůzným činem, který se stal v bratislavském klubu Tepláreň, kde střelec zavraždil dva mladé lidi z LGBTQ+ komunity. Označil jste pachatele za „magora“, nicméně následně jste byl kritizován právničkami z iniciativy Jsme fér, že zlehčujete celý problém. Cítíte to tak?

Rozhodně ne. Já jsem čin jednoznačně odsoudil, byl jsem také jeden z mála, který se nevyjadřoval k motivaci pachatele. V den, kdy se to stalo, tak to prostě nebylo jasné. Slovenská policie v průběhu času překvalifikovala čin na podezření z teroristického útoku. Nicméně ať byl motiv jakýkoliv, tak jsem vraždu odsoudil. Takový ten – v uvozovkách třídní – pohled mých kritiků, že jsem byl nedostatečně důsledný v odsouzení toho činu, považuji za nespravedlivý a myslím si, že to ti kritici a kritičky musí vědět, že to je nespravedlivá kritika.