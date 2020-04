Senátoři chtějí mezi sebou shromáždit milion korun. Za peníze nakoupí ochranné pomůcky proti koronaviru

Praha Senátorské kluby v pátek zahájily v souvislosti s epidemií koronaviru sbírku na nákup ochranných pomůcek a zdravotnických přístrojů. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) věří, že se podaří vybrat přes jeden milion korun. ČTK to oznámila tisková tajemnice horní komory Sue Nguyen.

„Každý senátor může přispět libovolnou částkou. Jednotlivé kluby poté samy určí, komu konkrétně bude výsledný výtěžek věnován,“ uvedl v tiskové zprávě Vystrčil. „Věřím, že se nám společně podaří vybrat více než jeden milion korun,“ dodal.



Sbírka není podle Vystrčila jedinou formou pomoci senátorů vzhledem k jejich původním profesím. „V naprosté většině již několik týdnů různými způsoby aktivně pomáhají ve svých regionech,“ sdělil Vystrčil. Svým pacientům se podle něj věnují lékaři z řad senátorů, podobně jako šéfové organizací poskytujících klientům sociální služby a hospicovou péči. Jako starostové, primátoři či krajští zastupitelé se senátoři a senátorky angažují například v krizových štábech. Další shánějí roušky a respirátory nebo rozváží po svém regionu dezinfekci.

Senátorských klubů je šest, aktuálně sdružují 78 členů horní komory. Další dva senátoři jsou bez klubové příslušnosti. Neobsazeno v Senátu zůstává místo po zesnulém předsedovi horní komory Jaroslavu Kuberovi (ODS).

K finanční pomoci vyzval zákonodárce ve čtvrtek premiér a miliardář Andrej Babiš (ANO). Připomenul, že od nástupu do kabinetu dává svůj vládní plat na charitu. Už jako ministr posílal peníze do Fondu pro rodiče samoživitele, který založila Nadace Agrofert. Stejnojmenný holding musel Babiš vložit kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu.